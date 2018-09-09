Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал
шапито

Том Йорк, Фейс, Земфира, Маккартни, Idles — а также модные ребята со взглядом в пустоту «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Meduza
09:23, 9 сентября 2018

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Фейс поднимает черный флаг, Земфира поет Бродского в хорошей компании, Пол Маккартни рассказывает про Бразилию, Том Йорк тоскует, как умеет, — а Канье Уэст танцует в гигантских сланцах. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Фейс «Салам»

21-летний Иван Дремин выпустил едва ли не самый политизированный альбом в истории российского хип-хопа, который очень хочется обсудить, хотя обсуждать там, по большому счету, нечего: как и в песне «Бургер», Фейс здесь говорит без экивоков и бьет прямо в лоб — и в этом его и сила, и слабость. Пожалуй, главная новость пластинки «Пути неисповедимы» в том, что Фейс сумел извлечь из протестной повестки такую же неистовую энергетику, как из своих сексуальных устремлений. О том, как Дремин перековался в оппозицию, читайте в тексте Олеси Герасименко.

FACE FAMILY

Еще про Фейса и политику в рэпе

Слушать альбом Фейса «Пути неисповедимы» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»

Том Йорк «Suspirium»

Лидер Radiohead сочинил саундтрек к роскошному (судя по всему) римейку классического хоррора Дарио Ардженто. Впрочем, если делать выводы из первой песни, на традиционную музыку для жанра джалло это совсем непохоже, как и на электронные искания Йорка последних лет — а похоже на акустическую версию старой песенки «Like Spinning Plates»: пианино, голос, тоска, красота. Чему мы только рады.

Thom Yorke

Пол Маккартни «Back in Brazil»

Новый альбом сэра Пола конспиролог мог бы счесть еще одним потайным агитматериалом за повышение пенсионного возраста: человеку 76 лет, а ощущение, что жизни он радоваться умеет куда лучше молодых. Вряд ли это лучшая запись в карьере Маккартни — но в своей обаятельной легкомысленности она совершенно неотразима, и здесь хватает и прекрасных мелодий, и занятных стилистических отступлений. Как в этой песне-истории про двух влюбленных в Бразилии.

PaulMcCartneyVEVO
Слушать семнадцатый (и это не считая The Beatles и Wings!) альбом Пола Маккартни «Egypt Station» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Земфира «Джозеф»

Слова Иосифа Бродского, дизайн (частично) Гоши Рубчинского, звук (частично) Муджуса, дух Тома Йорка — но вместе все это, к сожалению, не работает: не то чтобы плохо, а как-то мимо. Для сравнения: вот как тот же Муджус десять лет назад озвучивал авторское прочтение тех же «Новых стансов к Августе».

Неизданные материалы

Канье Уэст и Лил Памп «I Love It»

Канье продолжает зрелищно сходить с ума, параллельно расширяя границы поп-культуры: на этой неделе он выступил режиссером церемонии вручения премии ресурса Pornhub, заодно показав там совместный клип с Лил Пампом. Тут важен не столько звук (любимый Канье старинный хаус плюс его не менее любимые порнокуплеты), сколько картинка — гигантские сланцы, кубистские костюмы, торжество дизайна над здравым смыслом.

Lil pump

Idles «Never Fight a Man with a Perm»

Пять мужчин из Бристоля блестяще доказывают, что борзый, молодой и уместный британский рок по-прежнему возможен. Отдельно отметим блестящее название нового альбома: «Радость как протестная акция» — к России это тоже хорошо подходит.

IDLES
Слушать второй альбом Idles «Joy as an Act of Resistance» целиком: Apple Music, Google Play

«Буерак» «Модные ребята со взглядом в пустоту»

Сибирский дуэт продолжает сочинять иронические песни о жизни современной молодежи, решенные в звуке Ленинградского рок-клуба и одинаковые до неотличимости. Сейчас это может зацепить, пожалуй, только в тех случаях, когда ту самую иронию «Буерак» отключают — как здесь.

Buerak — Topic
Слушать новый альбом «Буерака» «Репост модерн» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»

Yves Tumor «Noid»

Загадочный человек с несколькими псевдонимами, сейчас называющий себя Ив Опухоль, помогает лейблу Warp оставаться в авангарде независимой музыки. Сочиняет он шумные и переменчивые песни про боль и хаос внутри — но при этом остается в рамках традиционных поп-структур: эта музыка умеет дизориентировать слушателя ровно настолько, чтобы он не потерял интерес к происходящему.

Yves Tumor
Слушать новый альбом Yves Tumor «Safe in the Hands of Love» целиком: Apple Music, Google Play

Tesla Boy «Compromise»

Антон Севидов — один из последних хедлайнеров российского инди конца 2000-х, кто не отказался от ставки на английский язык. Последовательность внушает уважение, да и новая песня Tesla Boy — кажется, одна из самых красивых в истории группы: где-то между поздним Джорджем Майклом и (как ни странно) группой The National.

Various Artists — Topic

Антон Севидов о новых Tesla Boy

Bicycles for Afghanistan «Танец»

Неожиданное и впечатляющее преображение: москвичи Bicycles for Afghanistan раньше играли романтический, но лютый панк-рок — а теперь отказались от тяжелых гитар в пользу хлопочущих ритмов, прозрачных аккордов и летучих синтезаторов. Получилась замечательная постсоветская неоромантика — что-то похожее делали, скажем, Dzierzynski Bitz. Отдельно интересно, как такая музыка звучит живьем.

Various Artists — Topic
Слушать новый альбом Bicycles for Afghanistan «Пена дней» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»

Подпишитесь на плейлисты «Медузы»

Apple Music

«Яндекс.Музыка»

Александр Горбачев

Подкасты
«Где мои туфли, Давид?» Почему не все обещания нужно выполнять
38 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы