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Том Йорк, Фейс, Земфира, Маккартни, Idles — а также модные ребята со взглядом в пустоту «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Фейс поднимает черный флаг, Земфира поет Бродского в хорошей компании, Пол Маккартни рассказывает про Бразилию, Том Йорк тоскует, как умеет, — а Канье Уэст танцует в гигантских сланцах. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Фейс «Салам»
21-летний Иван Дремин выпустил едва ли не самый политизированный альбом в истории российского хип-хопа, который очень хочется обсудить, хотя обсуждать там, по большому счету, нечего: как и в песне «Бургер», Фейс здесь говорит без экивоков и бьет прямо в лоб — и в этом его и сила, и слабость. Пожалуй, главная новость пластинки «Пути неисповедимы» в том, что Фейс сумел извлечь из протестной повестки такую же неистовую энергетику, как из своих сексуальных устремлений. О том, как Дремин перековался в оппозицию, читайте в тексте Олеси Герасименко.
Слушать альбом Фейса «Пути неисповедимы» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
Том Йорк «Suspirium»
Лидер Radiohead сочинил саундтрек к роскошному (судя по всему) римейку классического хоррора Дарио Ардженто. Впрочем, если делать выводы из первой песни, на традиционную музыку для жанра джалло это совсем непохоже, как и на электронные искания Йорка последних лет — а похоже на акустическую версию старой песенки «Like Spinning Plates»: пианино, голос, тоска, красота. Чему мы только рады.
Пол Маккартни «Back in Brazil»
Новый альбом сэра Пола конспиролог мог бы счесть еще одним потайным агитматериалом за повышение пенсионного возраста: человеку 76 лет, а ощущение, что жизни он радоваться умеет куда лучше молодых. Вряд ли это лучшая запись в карьере Маккартни — но в своей обаятельной легкомысленности она совершенно неотразима, и здесь хватает и прекрасных мелодий, и занятных стилистических отступлений. Как в этой песне-истории про двух влюбленных в Бразилии.
Слушать семнадцатый (и это не считая The Beatles и Wings!) альбом Пола Маккартни «Egypt Station» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Земфира «Джозеф»
Слова Иосифа Бродского, дизайн (частично) Гоши Рубчинского, звук (частично) Муджуса, дух Тома Йорка — но вместе все это, к сожалению, не работает: не то чтобы плохо, а как-то мимо. Для сравнения: вот как тот же Муджус десять лет назад озвучивал авторское прочтение тех же «Новых стансов к Августе».
Канье Уэст и Лил Памп «I Love It»
Канье продолжает зрелищно сходить с ума, параллельно расширяя границы поп-культуры: на этой неделе он выступил режиссером церемонии вручения премии ресурса Pornhub, заодно показав там совместный клип с Лил Пампом. Тут важен не столько звук (любимый Канье старинный хаус плюс его не менее любимые порнокуплеты), сколько картинка — гигантские сланцы, кубистские костюмы, торжество дизайна над здравым смыслом.
Idles «Never Fight a Man with a Perm»
Пять мужчин из Бристоля блестяще доказывают, что борзый, молодой и уместный британский рок по-прежнему возможен. Отдельно отметим блестящее название нового альбома: «Радость как протестная акция» — к России это тоже хорошо подходит.
Слушать второй альбом Idles «Joy as an Act of Resistance» целиком: Apple Music, Google Play
«Буерак» «Модные ребята со взглядом в пустоту»
Сибирский дуэт продолжает сочинять иронические песни о жизни современной молодежи, решенные в звуке Ленинградского рок-клуба и одинаковые до неотличимости. Сейчас это может зацепить, пожалуй, только в тех случаях, когда ту самую иронию «Буерак» отключают — как здесь.
Слушать новый альбом «Буерака» «Репост модерн» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»
Yves Tumor «Noid»
Загадочный человек с несколькими псевдонимами, сейчас называющий себя Ив Опухоль, помогает лейблу Warp оставаться в авангарде независимой музыки. Сочиняет он шумные и переменчивые песни про боль и хаос внутри — но при этом остается в рамках традиционных поп-структур: эта музыка умеет дизориентировать слушателя ровно настолько, чтобы он не потерял интерес к происходящему.
Слушать новый альбом Yves Tumor «Safe in the Hands of Love» целиком: Apple Music, Google Play
Tesla Boy «Compromise»
Антон Севидов — один из последних хедлайнеров российского инди конца 2000-х, кто не отказался от ставки на английский язык. Последовательность внушает уважение, да и новая песня Tesla Boy — кажется, одна из самых красивых в истории группы: где-то между поздним Джорджем Майклом и (как ни странно) группой The National.
Bicycles for Afghanistan «Танец»
Неожиданное и впечатляющее преображение: москвичи Bicycles for Afghanistan раньше играли романтический, но лютый панк-рок — а теперь отказались от тяжелых гитар в пользу хлопочущих ритмов, прозрачных аккордов и летучих синтезаторов. Получилась замечательная постсоветская неоромантика — что-то похожее делали, скажем, Dzierzynski Bitz. Отдельно интересно, как такая музыка звучит живьем.
Слушать новый альбом Bicycles for Afghanistan «Пена дней» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка», «ВК»