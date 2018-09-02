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«Здесь покупные судьи ломают людям судьбы». Фейс выпустил новый альбом «Пути неисповедимы» — очень политизированный

Meduza
16:40, 2 сентября 2018

Рэпер Фейс — 21-летний уроженец Уфы Иван Дремин — выпустил новый альбом «Пути неисповедимы». Запись длится всего 23 минуты (почти как у Канье Уэста); в альбоме восемь песен — и почти каждая из них про современную Россию.

Большая часть предыдущих песен Фейса представляли собой либо любовную лирику, либо констатацию собственного превосходства. «Пути неисповедимы» — совсем другой сюжет: это гражданский хип-хоп самого радикального толка. В первом же треке Дремин цитирует Мандельштама: «Мы все еще живем, под собою не чуя страны»; дальше — еще хлеще. Вот несколько цитат:

  • «Если страны — это времена года, тогда Россия — осень»;
  • «Где-то взятку взял очередной полковник-сыщик. <…> Это страна-заточка»;
  • «Я враг государства, мой язык — это правда»;
  • «Моя страна — это одна большая зона»;
  • «Здесь покупные судьи ломают людям судьбы»;
  • «Наша жизнь похожа чем-то на торговый центр: кто-то в нем горит, а кто-то ставит на проценты».

Накануне выхода альбома Фейс опубликовал видеоролик, в котором показано, как он бреется налысо; заканчивается видео тем, что музыкант усаживается перед камерой с автоматом и в балаклаве.

Послушать альбом «Пути неисповедимы» можно в Apple Music и в «ВК».

Что за Фейс?

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