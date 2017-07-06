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Сумчатый черт — загадочный (и очень опасный) зверек из Тасмании
Тасманийский дьявол или сумчатый черт — вымирающий вид сумчатых. Он одновременно похож и на кошку, и на собаку, и на маленького медведя. Дьяволы обитают только в Тасмании, хотя 600 лет назад их ареал обитания распространялся и на материковую Австралию. Свое название они получили от европейских переселенцев — за свирепый нрав и умение проломить череп добычи одним укусом.
Это тасманийский дьявол из Национального парка Крейдл-Маунтин. По тому, как он принюхивается к снежинкам и сладко зевает, не скажешь, что дьявол кусается сильнее всех млекопитающих (во всем мире!).
Этот дьявол тоже обитает в парке Крейдл-Маунтин. Звери живут в специальном заповеднике. Его сотрудники следят за их здоровьем и популяцией.
Вместе с дьяволами в заповеднике живут их близкие родственницы — кволлы (или сумчатые куницы).
Тасманийские дьяволы — ночные животные. И в темное время суток они обходят свои владения, издавая очень странные звуки. В неволе они это делают и днем.
Дьяволы — гордые и независимые звери. В дикой природе они объединяются с сородичами только для двух дел: спаривания и поедания добычи. В неволе дьяволы становятся более компанейскими.
Тасманийские дьяволы на грани вымирания из-за вирусной опухоли, которая передается от одного животного к другому через укусы. Лицевая опухоль тасманийского дьявола неизлечима. Эпидемиологи прогнозируют, что дьяволы полностью вымрут к 2040 году. Поэтому в Тасмании создают заповедники, куда помещают полностью здоровых особей, которые помогут сохранить популяцию.
Кстати, Таз из мультсериала Looney Tunes — тасманийский дьявол.