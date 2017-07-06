Тасманийский дьявол или сумчатый черт — вымирающий вид сумчатых. Он одновременно похож и на кошку, и на собаку, и на маленького медведя. Дьяволы обитают только в Тасмании, хотя 600 лет назад их ареал обитания распространялся и на материковую Австралию. Свое название они получили от европейских переселенцев — за свирепый нрав и умение проломить череп добычи одним укусом.