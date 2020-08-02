Тикток подарил нам песни про Хуббу Буббу, Патамушку и Ути путишку Вот 10 музыкантов, под которых сейчас танцуют в России
Стоит с этим смириться: в 2020 году от тиктока больше не спастись, им пользуются миллионы, а песни, записанные специально для челленджей, начинают преследовать людей и в офлайне. Неудивительно, что именно тикток помог многим музыкантам с нуля начать успешные карьеры — у большинства из этих героев нет ярких биографий, но есть миллионы прослушиваний, благодаря которым именно они определяют, как звучит тикток в России сегодня. По просьбе «Медузы» автор канала «Всякая годная попса» Антон Вагин выбрал 10 музыкантов, под песни которых прямо сейчас танцуют российские тиктокеры, — и рассказал о каждом из них.
Hensy
26-летний москвич Александр Коган, выступающий под псевдонимом Hensy, — автор одного из главных русских хитов лета 2020-го «Поболело и прошло». Эта песня смогла обойти в чартах отечественных стримингов самого Моргенштерна, который, как уже начало казаться, навсегда занял все первые места. Большую роль в этом сыграл и тикток — только по официальным данным, с этой песней пользователи записали более миллиона роликов.
Hensy исполняет простой «пацанский» рэп в духе Макса Коржа — в нем всегда есть четкая мораль и все разложено по понятиям. Большинство роликов по мотивам «Поболело и прошло» в тиктоке — нарочито меланхоличные и наигранно серьезные зарисовки о любви, потерях и семье. После успеха сингла Hensy выпустил альбом с характерным названием «Музыка для души», который продолжил линию, начатую в «Поболело и прошло», — и тоже стал очень популярным.
Raim
Хотя трек «Двигаться» казахстанского певца Raim и его коллеги по имени Artur (настоящие имена музыкантов — Раймбек Бактыгереев и Артур Давлетьяров) вышел еще в 2018 году, выстрелил он только этой весной. Это случилось благодаря танцевальному челленджу, который подхватили многие звезды тиктока, в том числе и Дина Саева, самая популярная тиктокерша России. Челлендж прост: герои видео под трек «Двигаться» изображают движения боксеров во время поединка.
Нельзя сказать, что Raim и Artur были совсем неизвестны до «Двигаться». Напротив, многие их песни набирали миллионы просмотров на ютьюбе, однако именно этот трек сделал дуэт популярным не только в Казахстане, но и среди широкой аудитории в России.
Мэвл
В 2018–2019 годы на фоне популярности Тимы Белорусских другие исполнители тоже пытались переосмыслить наследие групп вроде «Руки вверх!». Одним из таких музыкантов стал другой белорус Владислав Самохвалов, выступающий под псевдонимом Мэвл. Хотя его первые успехи начались еще в 2018 году, после песни «Апельсиновый фреш», полноценная популярность пришла только в конце 2019-го, когда тикток заполонили видео с его треком «Холодок». Песня вышла просто так — без привязки к какому-то челленджу или танцу, поэтому ее припев («Ой, детка, между нами в-в-в-временами веет х-х-х-холодами») начали вставлять в самые разные видео.
Авторы перечисляли в них всевозможные «факты» разной степени серьезности: например, плюсы быть близняшками или список знаков зодиака, наиболее склонных к гомосексуальности. На волне популярности «Холодка» Мэвлу удалось выпустить еще один хит — песню «Патамушка». Она стала такой же популярной среди тиктокеров — видео с ней тоже почти не связаны с текстом самой песни.
В начале 2020 года Мэвл выпустил дебютный альбом «Всем привет!», в котором продолжил переосмысливать подростковую поп-музыку 1990-х и нулевых. В частности, он записал кавер на один из первых хитов группы «ВИА Гра» — «Попытка номер 5».
3-ий Январь
Алексей Земляникин, скрывающийся под псевдонимом 3-ий Январь, — еще один исполнитель, активно эксплуатирующий наивный поп двадцатилетней давности. Земляникин начал заниматься музыкой в середине 2010-х, а популярность пришла к нему в конце 2019-го, когда он выпустил трек «Хубба Бубба»: «Ты такая сладкая, Хубба Бубба, я хочу тебя целовать прямо в губы».
Как и у Мэвла, у песни не было какого-либо конкретного челленджа в тиктоке, поэтому все ролики с ней совершенно разные. Несмотря на то, что после выпуска «Хуббы Буббы» 3-ий Январь перешел под крыло крупного лейбла «Союз Мьюзик» и продолжил выпускать новые песни, ни одна из них так и не повторила успех «Хуббы Буббы».
RYZE
В отличие от многих других музыкантов, прославившихся благодаря тиктоку, RYZE (Николай Клицов) не ждал успеха годами, поклонники появились сразу — после выхода первых треков в 2019-м. Песня «Тебя манят» к началу 2020-го стала одним из главных хитов соцсети. В видео с этой композицией использовали лишь один из ее припевов — из-за этого могло показаться, что весь трек звучит как типичный кальян-рэп. Однако ближе к концу в нем неожиданно появляются электрогитары, что делает песню интересной как минимум в рамках жанра.
Необычно и то, что RYZE не стал паразитировать на успехе своего главного хита, а начал выпускать песни совсем в другой манере. Хоть в его репертуаре остались более-менее типичные рэп-композиции, следующим успехом певца стал трек «Белый мотылек», опять напоминающий Тиму Белорусских.
Видео с «Тебя манят» в тиктоке тоже не имеют общей концепции — это либо простые танцы, либо обыгрывание темы денег и алчности.
Миа Бойка
Если успех большинства музыкантов в тиктоке случался благодаря им самим или хотя бы без участия именитых продюсеров, то у Миа Бойки случай ровно противоположный. В начале 2019 года начинающую исполнительницу Марию Бойко начал продвигать певец Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah. Уже к концу года ее заточенный под вирусное распространение трек «Ананас Адидас» стал хитом в тиктоке.
В мае 2020-го появился еще один — «ЭМЭМДЭНС». Здесь тоже заметна работа продюсера: песню продвигали через коллабы с другими тиктокерами, танцевальные челленджи и прочие SMM-премудрости.
Konfuz
Редкий случай, когда в тиктоке смог прославиться не сольный исполнитель, а целая группа. Впрочем, чаще всего в разговорах о коллективе Konfuz упоминается прежде всего его вокалист — Антон Мосин, да и в клипах остальных участников увидеть трудно. Интересно и то, что певец по меркам тиктока, можно сказать, великовозрастный — Мосину 35 лет, тогда как многим местным звездам нет и двадцати.
Два главных хита Konfuz — треки «Ути путишка» и «Кайф ты поймала» — это тоже типичный кальян-рэп, жанр, который расцвел в последние два года в том числе благодаря тиктоку. Видео, снятые под «Кайф ты поймала», — это чаще всего танцы без лишней смысловой нагрузки, а вот под «Ути путишку» зачастую снимают романтические истории разной степени серьезности.
Miko
Miko, он же Мейрамбек Жумаев из Казахстана, яркий пример автора одного хита — таких музыкантов в тиктоке, возможно, больше, чем где-либо еще. Тот самый хит Жумаева — это трек «Девочка в тренде», в припеве которого упоминается и сам тикток, и лайки, и тренды, и прочие атрибуты жизни в интернете.
Естественно, упоминаются там и танцы, главный столп тиктока — это и определило хореографический характер большинства видео на песню. Miko продолжает регулярно выпускать новые треки, однако ни один из них пока и близко не подобрался к успеху его суперхита.
Володя XXL
Владимир Горяинов, известный под псевдонимом Володя XXL, наверное, единственный исполнитель, прославившийся в тиктоке благодаря скандалу. В конце 2019 года пользователи заметили трек Володи под названием «Пурпурный Брабус» — и все было хорошо, пока в начале 2020-го он не записал видео, в котором заявил, что расстрелял бы всех геев. После этого два его аккаунта в тиктоке заблокировали, а компания Brabus потребовала убрать из хита Горяинова упоминание своего бренда. Казалось, что на этом его певческая карьера закончена. Однако Володя XXL извинился за свои слова и продолжил делать песни для платформы — следом он выпустил трек «Эль Пачо», практически во всем повторявший «Пурпурный Брабус».
Несмотря на скандал, песня стала популярной в тиктоке, хотя местные знаменитости уже не так активно поддерживают треки Володи XXL.
Slava Marlow
В отличие от всех остальных упомянутых персонажей, популярность Вячеславу Марлову принес не тикток. Он давно и успешно развивает свой ютьюб-канал — а прославился он благодаря сотрудничеству с Моргенштерном, помогая записать тому самый успешный альбом «Легендарная пыль». Те, кто слышал треки Моргенштерна, наверняка обращали внимание, что в начале многих слышно фразу «Слава, что ты сделал?» — это своеобразная фирменная подпись Марлова в песнях, для которых он делал аранжировки.
Тикток для Славы стал еще одной вехой в карьере — специально для соцсети он записал трек «Tik Tok Челлендж» длиной меньше минуты. Как можно догадаться по названию, он создан специально для записи всевозможных челленджей. Видео, записанные под незамысловатый текст «Я могу вот так вот, вот так вот, вот так могу», заполонили весь тикток, а трек стал самой популярной сольной песней Марлова.