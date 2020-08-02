Тикток подарил нам песни про Хуббу Буббу, Патамушку и Ути путишку Вот 10 музыкантов, под которых сейчас танцуют в России

Hensy

26-летний москвич Александр Коган, выступающий под псевдонимом Hensy, — автор одного из главных русских хитов лета 2020-го «Поболело и прошло». Эта песня смогла обойти в чартах отечественных стримингов самого Моргенштерна, который, как уже начало казаться, навсегда занял все первые места. Большую роль в этом сыграл и тикток — только с этой песней пользователи записали более миллиона роликов.

HENSY «Поболело и прошло» GOLDEN SOUND

Hensy исполняет простой «пацанский» рэп в духе Макса Коржа — в нем всегда есть четкая мораль и все разложено по понятиям. Большинство роликов по мотивам «Поболело и прошло» в тиктоке — нарочито меланхоличные и наигранно серьезные зарисовки о любви, потерях и семье. После успеха сингла Hensy выпустил альбом с характерным названием «Музыка для души», который продолжил линию, начатую в «Поболело и прошло», — и тоже стал очень популярным.