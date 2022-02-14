Сериал по «Властелину колец», злой доктор Стрэндж, поющие Терк и Джей Ди из «Клиники» и Шварценеггер-Зевс Вот что показали на Супербоуле-2022
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13 февраля в Инглвуде прошел 56-й Супербоул — игра за чемпионский титул в Национальной футбольной лиге. Команда «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 23-20 обыграла «Цинциннати Бенгалс» и взяла титул. Но, пожалуй, самая интересная часть Супербоула для зрителей за пределами США — это невероятное музыкальное шоу, трейлеры новых фильмов и сериалов, а также изобретательные (и очень дорогие!) рекламные ролики. Рассказываем о наиболее примечательных роликах этого года.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Трейлер оправдывает название: происходит полное безумие! Появляются Алая Ведьма и злая версия доктора Стрэнджа (а еще можно услышать голос Патрика Стюарта). Фильм снял Сэм Рэйми, автор трилогии о Человеке-пауке с Тоби Магуйаром и не менее культовой трилогии «Зловещие мертвецы». Премьера — 6 мая.
«Властелин колец: Кольца власти»
Новый трейлер сериала Amazon Studios в отличие от предыдущего тизера, наконец, дает представление о размахе постановки: каменные замки и впечатляющая природа, гномы и эльфы, погони и баталии — все на месте. Будем ждать премьеру, которая запланирована на 2 сентября.
«Нет»
Идеальный трейлер нового фильма от режиссера «Прочь» и «Мы» Джордана Пила: непонятно примерно ничего, но уже очень хочется посмотреть! На Супербоуле показали короткую версию ролика. В кино с 22 июля.
«Соник 2 в кино»
«Соник 2» расскажет о противостоянии синего ежа с Наклзом — красной антропоморфной ехидной. Логично, что весь трейлер — это одна эпическая битва между героями — с трюками на самолете и сражением с гигантским роботом. Российская премьера фильма запланирована на 31 марта 2022 года.
Фильмы от Netflix
«Новый фильм каждую неделю», с порога заявляет Netflix — и сразу же анонсирует вторую часть детектива «Достать ножи». И боевики с двумя Райанами: «Серый человек» с Райаном Гослингом и «Проект „Адам“» с Райаном Рейнолдсом. Смотрите не перепутайте!
«Мир Юрского периода: Господство»
В финальной части трилогии динозавры свободно разгуливают по планете, а люди ищут способ с ними ужиться. Динозавров много, и они разные (некоторые еще не появлялись в других частях), а еще больше проблем у главных героев, к которым присоединяются персонажи из самых первых частей франшизы. В российских кинотеатрах фильм стартует с 9 июня.
«Затерянный город»
Сандра Буллок играет автора любовно-приключенческих романов, Ченнинг Татум — модель с обложек ее книг, а Дэниэл Рэдклифф — эксцентричного миллиардера, который похищает героиню Буллок и хочет найти сокровища с ее помощью. Ах да, есть еще Брэд Питт! Премьера — 25 марта.
Nissan
Юджин Леви, которого вы можете знать по сериалу «Шиттс Крик», отращивает длинные волосы и становится героем боевика. Также в ролях Бри Ларсон, Дейв Батиста и Данай Гурира. Как будто новых «Мстителей» посмотрели!
Squarespace
Режиссер — Эдгар Райт, в главной роли — Зендея, в основе сценария — аллитерация. Результат — завораживающий.
Layʼs
Пол Радд и Сет Роген, шафер и жених, которые нервничают перед свадебной церемонией, жуют чипсы и отправляются по волнам памяти, перечисляя совместные «золотые» моменты. Абсурдистский панч в конце ролика: невеста оказывается призраком. Кстати, это первая реклама чипсов Layʼs на Суперкубке за 17 лет.
FTX
Ларри Дэвид максимально скептически относится к главным изобретениям человечества: от колеса и вилки до лампы накаливания, американской космической программы и криптовалютной биржи, которая, собственно, и рекламируется в ролике. Авторы призывают «не быть как Ларри».
General Motors
В эти неспокойные времена даже доктор Зло из «Остина Пауэрса» вынужден признать важность изменений климата — и спасти мир, прежде чем его захватывать.
Verizon
Джим Керри в роли персонажа из фильма «Кабельщик» 1996 года с его фирменной дрелью и набором инструментов расстраивается, когда узнает что в эпоху связи 5G кабели больше не нужны.
T-Mobile
Другой мобильный оператор воссоединил звезд сериала «Клиника» Зака Браффа и Дональда Фэйсона в музыкальном дуэте. Главная тема пародии на песню «I Feel Pretty» из «Вестсайдской истории» — экономия на счетах за домашний интернет.
BMW
Арнольд Шварценеггер играет бога-громовержца Зевса, который решает уйти на покой и поселиться в Калифорнии. И тут же жалеет об этом решении. Такими здоровыми, как в этом ролике, отношения Зевса и Геры (Сальма Хайек) не были примерно никогда.