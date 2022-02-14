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Сериал по «Властелину колец», злой доктор Стрэндж, поющие Терк и Джей Ди из «Клиники» и Шварценеггер-Зевс Вот что показали на Супербоуле-2022

Источник: Meduza

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13 февраля в Инглвуде прошел 56-й Супербоул — игра за чемпионский титул в Национальной футбольной лиге. Команда «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 23-20 обыграла «Цинциннати Бенгалс» и взяла титул. Но, пожалуй, самая интересная часть Супербоула для зрителей за пределами США — это невероятное музыкальное шоу, трейлеры новых фильмов и сериалов, а также изобретательные (и очень дорогие!) рекламные ролики. Рассказываем о наиболее примечательных роликах этого года.