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Доктор Дре, Снуп Догг, Эминем, Кендрик Ламар, Мэри Джей Блайдж (и кое-кто еще) выступили в перерыве Супербоула Получилось даже более легендарно, чем можно было себе представить

Источник: Meduza

Супербоул состоялся, «Лос-Анджелес Рэмс» — новый чемпион. 🏆 Но собрались мы здесь не за этим, а чтобы посмотреть шоу в перерыве матча с участием Доктора Дре, Снуп Догга, Эминема, Мэри Джей Блайдж, Кендрика Ламара… и кое-кого еще (спойлеры будут ниже). Что тут скажешь? Если коротко, то эпический трейлер нас не обманул: выступление получилось просто невероятным! Вот как это было.

Главным сюрпризом, о котором не рассказали в трейлере, стало появление 50 Cent. Рэпер начал свое выступление вниз головой, воссоздав сцену из клипа на песню «In Da Club».

Этот момент, конечно же, разошелся на мемы и стал предметом шуток

50 Cent ждет своей очереди во время шоу
50 Cent в 2003 и 2022 годах. Инфляция оказалась большей проблемой, чем мы думали

Другим обсуждаемым событием стал жест Эминема, который преклонил колено и выступил таким образом против расизма и полицейской жестокости. Этот жест популяризировал бывший игрок в американский футбол, квотербек Колин Каперник. По данным издания Puck, Эминем предупредил руководство НФЛ о своем намерении встать на колено, но ему якобы запретили это делать. Представитель лиги Брайан Маккарти заявил, что никакого запрета не было.

Еще один участник шоу, о котором нас не предупреждали — Андерсон Паак, который присоединился к Эминему, заняв место за ударной установкой.

Обнаружен Андерсон Паак!

А вот все песни, фрагменты из которых прозвучали во время выступления:

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