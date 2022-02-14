Доктор Дре, Снуп Догг, Эминем, Кендрик Ламар, Мэри Джей Блайдж (и кое-кто еще) выступили в перерыве Супербоула Получилось даже более легендарно, чем можно было себе представить
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Супербоул состоялся, «Лос-Анджелес Рэмс» — новый чемпион. 🏆 Но собрались мы здесь не за этим, а чтобы посмотреть шоу в перерыве матча с участием Доктора Дре, Снуп Догга, Эминема, Мэри Джей Блайдж, Кендрика Ламара… и кое-кого еще (спойлеры будут ниже). Что тут скажешь? Если коротко, то эпический трейлер нас не обманул: выступление получилось просто невероятным! Вот как это было.
Главным сюрпризом, о котором не рассказали в трейлере, стало появление 50 Cent. Рэпер начал свое выступление вниз головой, воссоздав сцену из клипа на песню «In Da Club».
Этот момент, конечно же, разошелся на мемы и стал предметом шуток
Другим обсуждаемым событием стал жест Эминема, который преклонил колено и выступил таким образом против расизма и полицейской жестокости. Этот жест популяризировал бывший игрок в американский футбол, квотербек Колин Каперник. По данным издания Puck, Эминем предупредил руководство НФЛ о своем намерении встать на колено, но ему якобы запретили это делать. Представитель лиги Брайан Маккарти заявил, что никакого запрета не было.
Еще один участник шоу, о котором нас не предупреждали — Андерсон Паак, который присоединился к Эминему, заняв место за ударной установкой.
А вот все песни, фрагменты из которых прозвучали во время выступления:
- Dr Dre (ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg) — The Next Episode
- 2Pac ft. Dr. Dre — California Love
- 50 Cent — In Da Club
- Mary J. Blige — Family Affair
- Mary J. Blige — No More Drama
- Eminem ft. Dr. Dre — Forgot About Dre
- Kendrick Lamar ft. MC eiht — m.A.A.d city
- Kendrick Lamar — Alright
- Eminem — Lose Yourself
- Dr. Dre ft. Snoop Dogg — Still D.R.E.