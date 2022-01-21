Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Мэри Джей Блайдж и Доктор Дре выступят в перерыве Супербоула Трейлер с анонсом шоу выглядит не менее потрясающе, чем этот список
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13 февраля в Лос-Анджелесе пройдет Супербоул — финал сезона Национальной футбольной лиги, он же главное спортивное событие года для жителей США. Что за команды сыграют в финале, еще непонятно, но зато мы уже знаем, какие музыканты выступят в перерыве игры. Компания Pepsi, которая является спонсором шоу, опубликовала эффектный трейлер предстоящего выступления.
Состав в этот раз просто невероятный: Эминем (в ролике также есть его альтер-эго — Слим Шейди), Снуп Догг, Мэри Джей Блайдж, лауреат Пулитцеровской премии Кендрик Ламар и Доктор Дре! 💣💥
Что тут сказать, ждем с нетерпением…