Канадский певец The Weeknd в этом году превзошел сам себя! Его выступление в перерыве 55-го Супербоула, прошедшего в США, стало одним из самых ярких моментов финальной игры Национальной футбольной лиги.

NFL

Концерт шел всего 14 минут, но за это время The Weeknd успел:

раздвинуть трибуны с массовкой

покружиться в золотом лабиринте

притянуть Луну

станцевать и спеть с десятками своих клонов в малиновых пиджаках

запустить все фейерверки мира (это не точно, но вот такое впечатление!)

«Это самое большое количество людей во Флориде, которые носят маски, за многие месяцы»

А еще фрагмент выступления певца в лабиринте стал мемом про поиск кого- и чего-либо — от мамы до собаки, которая где-то прячется.

«Пятилетний я ищу в продуктовом магазине свою маму»

«Это я пытаюсь привлечь внимание бойфренда, который игнорирует меня из-за футбола»

«Это я вхожу в квартиру, в которой, как мне известно, живет собака»

«Когда пытаешься сделать фото, но случайно открываешь фронтальную камеру»

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Рекламу и трейлер с Супербоула тоже стоит посмотреть

Если и смотреть рекламу, то только такую: Мэттью Макконахи превратился в ходячую картонку, а Тимоти Шаламе отрастил руки-ножницы Лучшая реклама и трейлеры с Супербоула