шапито
Певец The Weeknd станцевал с толпой своих клонов на Супербоуле. А еще побродил по лабиринту — и стал героем мемов о поиске кого и чего угодно
Источник: Meduza
Канадский певец The Weeknd в этом году превзошел сам себя! Его выступление в перерыве 55-го Супербоула, прошедшего в США, стало одним из самых ярких моментов финальной игры Национальной футбольной лиги.
Концерт шел всего 14 минут, но за это время The Weeknd успел:
- раздвинуть трибуны с массовкой
- покружиться в золотом лабиринте
- притянуть Луну
- станцевать и спеть с десятками своих клонов в малиновых пиджаках
- запустить все фейерверки мира (это не точно, но вот такое впечатление!)
А еще фрагмент выступления певца в лабиринте стал мемом про поиск кого- и чего-либо — от мамы до собаки, которая где-то прячется.