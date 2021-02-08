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Если и смотреть рекламу, то только такую: Мэттью Макконахи превратился в ходячую картонку, а Тимоти Шаламе отрастил руки-ножницы Лучшая реклама и трейлеры с Супербоула

Источник: Meduza

В США прошло одно из главных спортивных событий года — 55-й Супербоул, то есть финальная игра Национальной футбольной лиги. Как обычно, во время матча показали трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов, а также много, очень много рекламы, но такой, которую и правда хочется смотреть. Тем более в ней снялись звезды уровня Мэттью Макконахи и Тимоти Шаламе. Мы отобрали для вас лучшие ролики с Супербоула.