Если и смотреть рекламу, то только такую: Мэттью Макконахи превратился в ходячую картонку, а Тимоти Шаламе отрастил руки-ножницы Лучшая реклама и трейлеры с Супербоула
В США прошло одно из главных спортивных событий года — 55-й Супербоул, то есть финальная игра Национальной футбольной лиги. Как обычно, во время матча показали трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов, а также много, очень много рекламы, но такой, которую и правда хочется смотреть. Тем более в ней снялись звезды уровня Мэттью Макконахи и Тимоти Шаламе. Мы отобрали для вас лучшие ролики с Супербоула.
Просто, чтобы вы знали — вот так выглядел Супербоул в этом году
А кто все-таки выиграл?
Команда «Тампа-Бэй Бакканирс» со счетом 31:9 выиграла у прошлогодних чемпионов «Канзас-Сити Чифс». Лучшим игроком финала был признан квотербек «Тампы» Том Брэди — для 43-летнего спортсмена это рекордная седьмая победа в Супербоуле (предыдущие шесть он выиграл с «Нью-Ингленд Пэтриотс»). «Тампа-Бэй Бакканирс» стала чемпионом второй раз в своей истории.