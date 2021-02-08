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Если и смотреть рекламу, то только такую: Мэттью Макконахи превратился в ходячую картонку, а Тимоти Шаламе отрастил руки-ножницы Лучшая реклама и трейлеры с Супербоула

Источник: Meduza

В США прошло одно из главных спортивных событий года — 55-й Супербоул, то есть финальная игра Национальной футбольной лиги. Как обычно, во время матча показали трейлеры самых ожидаемых фильмов и сериалов, а также много, очень много рекламы, но такой, которую и правда хочется смотреть. Тем более в ней снялись звезды уровня Мэттью Макконахи и Тимоти Шаламе. Мы отобрали для вас лучшие ролики с Супербоула.

Просто, чтобы вы знали — вот так выглядел Супербоул в этом году

А кто все-таки выиграл?

Команда «Тампа-Бэй Бакканирс» со счетом 31:9 выиграла у прошлогодних чемпионов «Канзас-Сити Чифс». Лучшим игроком финала был признан квотербек «Тампы» Том Брэди — для 43-летнего спортсмена это рекордная седьмая победа в Супербоуле (предыдущие шесть он выиграл с «Нью-Ингленд Пэтриотс»). «Тампа-Бэй Бакканирс» стала чемпионом второй раз в своей истории.  

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Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы в рекламе Cadillac

Cadillac

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Anheuser-Busch

Майкл Б. Джордан стал ожившим голосовым помощником Alexa

amazon

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Doritos

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Verizon

Рэпер Лил Нас Экс воплотил мечты в реальность с помощью техники Logitech

Logitech

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Toyota USA

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General Motors

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Universal Pictures

«Райя и последний дракон»

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Marvel Entertainment
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