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Футболист Колин Каперник, отказавшийся стоять при исполнении гимна США, стал лицом кампании Nike. Американцы начали сжигать свои кроссовки

Meduza
10:52, 4 сентября 2018

Колин Каперник (на переднем плане) перед матчем НФЛ в сентябре 2016 года

Thearon W. Henderson / Getty Images

Игрок в американский футбол Колин Каперник получил широкую известность за пределами НФЛ, когда в 2016 году перед одним из матчей отказался вставать во время исполнения американского гимна: таким образом Каперник выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. В дальнейшем подобные акции среди футболистов стали массовыми — и это привело к скандалам, недовольству патриотически настроенных болельщиков и президента Дональда Трампа и, как следствие, к падению доходов лиги. Сейчас Каперник заключил рекламный контракт с Nike — и это тоже многим не понравилось.

В соответствии с новым соглашением, Колин Каперник станет лицом новой крупной рекламной кампании Nike, посвященной 30-летию слогана «Just Do It». Помимо него в ней, в частности, примут участие баскетболист Леброн Джеймс, теннисистка Серена Уильямс, скейтбордистка Лейси Бейкер.

Каперник является эндорсером Nike с 2011 года, однако на протяжении последних двух лет — после скандала с гимном — компания не использовала его образ в своей рекламе. Объявление о новом контракте было сделано за четыре дня до старта нового сезона НФЛ.

Решение Nike выбрать Каперника лицом кампании вызвало критику консервативно и патриотически настроенных пользователей социальных сетей. В твиттере начали набирать популярность хештеги #BoycottNike и #JustBurnIt, под которыми пользователи стали выкладывать фото и видео того, как они рвут или сжигают продукцию компании.

Наш звукорежиссер сорвал логотип Nike со своих носков. Бывший морской пехотинец. Готовьтесь, Nike, это повторят миллионы.

В комментариях активисты отмечают, что делают это не из-за расистских убеждений, а из чувства патриотизма: неуважение к гимну и флагу, которое, по их мнению, выражал Каперник, является неуважением к ветеранам войн и американским свободам в целом.

Сначала НФЛ заставляет меня выбирать между любимым спортом и страной — я выбираю страну. Теперь Nike заставляет меня выбирать между любимой обувью и страной. С каких пор американский флаг и гимн стали оскорбительными?

Национальная футбольная лига, которая в марте переподписала эксклюзивный договор с Nike на поставку экипировки для игроков всех 32 команд, пока никак произошедшее не комментировала. Сейчас НФЛ судится с Каперником: несколько дней назад суд принял к рассмотрению его иск — игрок, с 2017 года не имеющий контракта, подозревает клубы лиги в сговоре с целью не дать ему продолжить карьеру. 

В США сжигают продукцию Nike. Из-за новой рекламной кампании
Meduza

Григорий Левченко

Григорий Левченко

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