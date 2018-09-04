Футболист Колин Каперник, отказавшийся стоять при исполнении гимна США, стал лицом кампании Nike. Американцы начали сжигать свои кроссовки

Игрок в американский футбол Колин Каперник получил широкую известность за пределами НФЛ, когда в 2016 году перед одним из матчей отказался вставать во время исполнения американского гимна: таким образом Каперник выразил протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. В дальнейшем подобные акции среди футболистов стали массовыми — и это привело к скандалам, недовольству патриотически настроенных болельщиков и президента Дональда Трампа и, как следствие, к падению доходов лиги. Сейчас Каперник заключил рекламный контракт с Nike — и это тоже многим не понравилось.

В соответствии с новым соглашением, Колин Каперник станет лицом новой крупной рекламной кампании Nike, посвященной 30-летию слогана «Just Do It». Помимо него в ней, в частности, примут участие баскетболист Леброн Джеймс, теннисистка Серена Уильямс, скейтбордистка Лейси Бейкер.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) September 3, 2018

Каперник является Nike с 2011 года, однако на протяжении последних двух лет — после скандала с гимном — компания не использовала его образ в своей рекламе. Объявление о новом контракте было сделано за четыре дня до старта нового сезона НФЛ.

Решение Nike выбрать Каперника лицом кампании вызвало критику консервативно и патриотически настроенных пользователей социальных сетей. В твиттере начали набирать популярность хештеги #BoycottNike и #JustBurnIt, под которыми пользователи стали выкладывать фото и видео того, как они рвут или сжигают продукцию компании.

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) September 3, 2018

В комментариях активисты отмечают, что делают это не из-за расистских убеждений, а из чувства патриотизма: неуважение к гимну и флагу, которое, по их мнению, выражал Каперник, является неуважением к ветеранам войн и американским свободам в целом.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018

Национальная футбольная лига, которая в марте переподписала эксклюзивный договор с Nike на поставку экипировки для игроков всех 32 команд, пока никак произошедшее не комментировала. Сейчас НФЛ судится с Каперником: несколько дней назад суд принял к рассмотрению его иск — игрок, с 2017 года не имеющий контракта, подозревает клубы лиги в сговоре с целью не дать ему продолжить карьеру.