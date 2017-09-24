«Тотальное неуважение ко всему, что нам дорого» Дональд Трамп поссорился с американскими спортсменами. Коротко

Президент США Дональд Трамп подверг критике американских спортсменов, протестующих в ходе игр против полицейского произвола в отношении чернокожих. В частности, Трамп выразил недовольство тем, что некоторые игроки Национальной футбольной лиги (NFL) отказываются вставать во время исполнения американского гимна. Выступая перед сторонниками в Алабаме, президент заявил, что такие «сукины дети» демонстрируют «тотальное неуважение к нашему наследию и всему, что нам дорого». Трамп сказал также, что владельцы команд NFL должны увольнять игроков за такое поведение.

После заявления Трампа игрок команды NBA Golden State Warriors Стивен Карри отказался ехать в Белый дом на традиционный прием для спортсменов. Баскетболист заявил, что на предстоящем собрании игроков будет голосовать против поездки в Вашингтон, запланированной на февраль. В ответ Трамп объявил, что отзывает приглашение спортсмена в Белый дом. «Быть приглашенным в Белый дом считается большой честью, — написал президент в твиттере. — Стивен Карри сомневается, так что его приглашения отозвано!»

Президент также заметил, что если игрок считает возможным зарабатывать миллионы, играя в NFL, то он «не имеет права оскорблять наш Великий Американский Флаг (или Страну) и должен вставать во время исполнения гимна». «А если нет — ты уволен, найди себе другое занятие», — написал Трамп.

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Многие американские спортсмены выступили против Трампа. Стивен Карри заявил, что руководителю страны так себя вести не подобает. К нему примкнули многие ведущие игроки NFL, NBA и MLB (ведущая бейсбольная лига США). Известные игроки выступили с критическими заявлениями в адрес президента, а легендарный баскетболист Леброн Джеймс заявил, что посещение Белого дома считалось честью до тех пор, пока там не поселился Трамп.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

Владельцы команд поддержали своих игроков, несмотря на то, что многие во время избирательной кампании финансировали штаб Трампа. Не менее десяти клубов NFL выпустили заявления с критикой в адрес президента. «Злые и оскорбительные замечание президента противоречат всему, что символизирует наша страна», — написал владелец San Francisco 49ers Джеймс Йорк. Генеральный директор Green Bay Packers Макр Мерфи заявил, что менеджмент готов отстаивать права своих игроков мирно выражать свою позиции в надежде на изменения к лучшему. «Нам как американцам повезло, мы имеем право выражать свои мысли открыто и свободно», — добавил он.

Выступления спортсменов против полицейского произвола в отношении афроамериканцев начались в 2016 году. Первым атлетом, отказавшимся встать во время исполнения американского гимна, был квотербек San Francisco 49ers Колин Кейперник. В сезоне 2017 года Кейпернику не удалось подписать контракт ни с одной командой NFL. Как отмечает CNN, в NFL и NBA большинство игроков чернокожие, в то время как почти все владельцы команд — белые (единственное исключение — Майкл Джордан, которому принадлежит баскетбольная команда Charlotte Hornets).

Команда Golden State Warriors объявила, что все равно приедет в феврале в Вашингтон. Однако вместо визита в Белый дом команда Стивена Карри пообещала использовать время в столице «для проведения мероприятий в поддержку равенства и равноправия».

Последнее слово пока осталось за Трампом. В воскресенье президент США написал в твиттере, что низкая посещаемость игр NFL связана, во-первых, со скучными матчами и, во-вторых, с тем, что многие «не ходят на американский футбол, потому что любят нашу страну». Он призвал руководство NFL «поддержать США», а болельщиков — не ходить на матчи, пока игроки не начнут уважать флаг и страну.