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«Тотальное неуважение ко всему, что нам дорого» Дональд Трамп поссорился с американскими спортсменами. Коротко

Meduza
09:59, 24 сентября 2017
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Дональд Трамп во время выступления в Алабаме. 22 сентября 2017 года

Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп подверг критике американских спортсменов, протестующих в ходе игр против полицейского произвола в отношении чернокожих. В частности, Трамп выразил недовольство тем, что некоторые игроки Национальной футбольной лиги (NFL) отказываются вставать во время исполнения американского гимна. Выступая перед сторонниками в Алабаме, президент заявил, что такие «сукины дети» демонстрируют «тотальное неуважение к нашему наследию и всему, что нам дорого». Трамп сказал также, что владельцы команд NFL должны увольнять игроков за такое поведение.

После заявления Трампа игрок команды NBA Golden State Warriors Стивен Карри отказался ехать в Белый дом на традиционный прием для спортсменов. Баскетболист заявил, что на предстоящем собрании игроков будет голосовать против поездки в Вашингтон, запланированной на февраль. В ответ Трамп объявил, что отзывает приглашение спортсмена в Белый дом. «Быть приглашенным в Белый дом считается большой честью, — написал президент в твиттере. — Стивен Карри сомневается, так что его приглашения отозвано!»

Президент также заметил, что если игрок считает возможным зарабатывать миллионы, играя в NFL, то он «не имеет права оскорблять наш Великий Американский Флаг (или Страну) и должен вставать во время исполнения гимна». «А если нет — ты уволен, найди себе другое занятие», — написал Трамп.

Многие американские спортсмены выступили против Трампа. Стивен Карри заявил, что руководителю страны так себя вести не подобает. К нему примкнули многие ведущие игроки NFL, NBA и MLB (ведущая бейсбольная лига США). Известные игроки выступили с критическими заявлениями в адрес президента, а легендарный баскетболист Леброн Джеймс заявил, что посещение Белого дома считалось честью до тех пор, пока там не поселился Трамп.

Владельцы команд поддержали своих игроков, несмотря на то, что многие во время избирательной кампании финансировали штаб Трампа. Не менее десяти клубов NFL выпустили заявления с критикой в адрес президента. «Злые и оскорбительные замечание президента противоречат всему, что символизирует наша страна», — написал владелец San Francisco 49ers Джеймс Йорк. Генеральный директор Green Bay Packers Макр Мерфи заявил, что менеджмент готов отстаивать права своих игроков мирно выражать свою позиции в надежде на изменения к лучшему. «Нам как американцам повезло, мы имеем право выражать свои мысли открыто и свободно», — добавил он.

Выступления спортсменов против полицейского произвола в отношении афроамериканцев начались в 2016 году. Первым атлетом, отказавшимся встать во время исполнения американского гимна, был квотербек San Francisco 49ers Колин Кейперник. В сезоне 2017 года Кейпернику не удалось подписать контракт ни с одной командой NFL. Как отмечает CNN, в NFL и NBA большинство игроков чернокожие, в то время как почти все владельцы команд — белые (единственное исключение — Майкл Джордан, которому принадлежит баскетбольная команда Charlotte Hornets).

Команда Golden State Warriors объявила, что все равно приедет в феврале в Вашингтон. Однако вместо визита в Белый дом команда Стивена Карри пообещала использовать время в столице «для проведения мероприятий в поддержку равенства и равноправия».

Последнее слово пока осталось за Трампом. В воскресенье президент США написал в твиттере, что низкая посещаемость игр NFL связана, во-первых, со скучными матчами и, во-вторых, с тем, что многие «не ходят на американский футбол, потому что любят нашу страну». Он призвал руководство NFL «поддержать США», а болельщиков — не ходить на матчи, пока игроки не начнут уважать флаг и страну.

Константин Бенюмов

Константин Бенюмов

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