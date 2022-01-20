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19 января вышел первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», но в нем не раскрывается сюжет и не показывается ни один персонаж. В ролике лишь льется расплавленный металл, а за кадром зачитываются строки из книги о распределении колец власти среди жителей Средиземья.

Amazon Prime Video

Кажется, что видео целиком состоит из компьютерной графики (экранизации Толкина известны своими спецэффектами), но, как выясняется из ролика с закулисными кадрами, все было снято по-настоящему: металл отливали в форму в виде букв, затем остужали водой, чтобы сделать «пщ-щ-щ-щ»!

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Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» назначена на 2 сентября. Новые эпизоды будут выходить в стриминговом сервисе Amazon Prime Video каждую неделю. Сериал, как сообщали его авторы, «объединяет все основные сюжеты Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Темного Властелина Саурона, эпическую историю Нуменора и Последнего Союза Эльфов и Людей».

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