Полиция Северного Йоркшира (Великобритания) в своем фейсбуке попросила помочь с поисками владельца Кольца Всевластия, которое обнаружили вместе с вещами, украденными из дома в Йорке в феврале 2019-го.

Полицейские не поняли, что перед ними, и поплатились за это десятками тысяч комментариев (на момент выхода материала их было больше 35 тысяч) — в основном, разумеется, с остротами про «Властелина колец» и гифками из одноименной трилогии Питера Джексона.

Пожалуй, если бы кольцо нашла полиция любого другого графства Англии, было бы не так смешно.

Но, во-первых, Йоркшир звучит почти как Шир, страна хоббитов, придуманная Джоном Толкином. «СЕВЕРНЫЙ ЙОРКШИР! БЭГГИНС!» — написал пользователь Dirk Langeveld, отсылая к этому:

Фрагмент первого фильма трилогии «Властелин колец», где Гэндальф рассказывает Фродо, как Голлум под пытками в Мордоре выдает, что Кольцо Всевластия находится в Шире, у Бэггинса New Line Cinema

Во-вторых, Йоркшир — родина Шона Бина, сыгравшего Боромира в «Братстве кольца», первом фильме трилогии. Он недавно появился в рекламе чайной компании — ролик, к слову, тоже цитирует фильм.

«Теперь мы знаем, почему Боромир снялся в рекламе Yorkshire Tea. Он все еще охотится за кольцом», — пишет в комментариях Rosie Wentges.

Реклама чайной компании Yorkshire Tea, где Шон Бин внезапно выхватывает меч и кричит: «Сделаем это ради Йоркшира!» Yorkshire Tea

Полиция Кингстона откровенно поиздевалась над коллегами из Йоркшира: «Мы можем помочь! Думаем, что (один из) первоначальных владельцев — мистер Смеагол [имя Голлума]. Когда-то он жил неподалеку от Гладден Филдс у реки Андуин».

Не зная персонажей Толкина (и не помня все топонимы Англии), можно подумать, что они всерьез собрались помочь своим коллегам.

Другие комментаторы подхватили идею. «В отличие от тех, кто смеется над нашей доблестной полицией, я провел некоторое расследование и нашел владельца. Пожалуйста, верните кольцо Саурону Майару, Гондор Уэй, Мордор, Средиземье».

«Комментарии полиции в этом треде завтра: „Мы решили оставить его себе, почему бы и нет, мы это заслужили, и оно — наша прелесть“», — глядя на все это, написал James Tompsett, и оказался неправ.

Полицейские, поняв, о чем им пишут все эти люди, заметили: «Нам, очевидно, надо обновить наши знания о кино. Тем не менее это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее».

Возможно, самый ценный совет, как найти владельца (его дали несколько человек), за огромным количеством комментариев полиция не заметила: нужно просто надеть кольцо — и тогда владелец сам вас обнаружит.