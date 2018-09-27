Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал
шапито

Мыши вместо хоббитов и злая сова в роли Саурона. Пародия на «Властелина колец» про обитателей французского метро

Meduza
15:07, 27 сентября 2018

10 студентов французской школы анимации Isart Digital выпустили четырехминутную пародию на «Властелина колец»: мыши вместо хоббитов, злобная сова вместо темного лорда Саурона и золоченая крышка от жестяной банки вместо Единого Кольца. И все это — не в Средиземье, а в грязных тоннелях французского метро.

CGMeetup

Ученики Isart Digital выложили свою пародию на ютьюб еще 7 сентября. 26-го числа ролик вышел на канале CGMeetup — сети, продвигающей анимационных художников. После этого о мышиной версии «Властелина колец» написали Mashable и Wired.

Анимационный фильм стал выпускной работой студентов. В производстве им помогала студия The Yard VFX, также занимающаяся компьютерными спецэффектами.

Одно кольцо, чтобы править всеми 💍

новости

Путь Олега Кожемяко из губернаторов в губернаторы. В одной картинке

игры

Больше всего на свете я ненавижу… Отвечают читатели «Медузы»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы