Мыши вместо хоббитов и злая сова в роли Саурона. Пародия на «Властелина колец» про обитателей французского метро

10 студентов французской школы анимации Isart Digital выпустили четырехминутную пародию на «Властелина колец»: мыши вместо хоббитов, злобная сова вместо темного лорда Саурона и золоченая крышка от жестяной банки вместо Единого Кольца. И все это — не в Средиземье, а в грязных тоннелях французского метро.

CGMeetup

Ученики Isart Digital выложили свою пародию на ютьюб еще 7 сентября. 26-го числа ролик вышел на канале CGMeetup — сети, продвигающей анимационных художников. После этого о мышиной версии «Властелина колец» написали Mashable и Wired.

Анимационный фильм стал выпускной работой студентов. В производстве им помогала студия The Yard VFX, также занимающаяся компьютерными спецэффектами.