Бэггинс или Торбинс? Тест «Медузы» на знание переводов «Властелина колец» и «Хоббита»

У переводов книг Джона Толкина в России длинная и интересная история (начать хотя бы с того, что даже фамилию автора часто пишут по-разному!), из-за которой фанаты могут часами спорить о том, как зовут тех или иных героев, куда они идут и в каком месте происходят приключения. Для знатоков «Хоббита» и «Властелина колец» «Медуза» составила тест на переводы, а все ответы снабдила пояснениями, из которых понятно, как складывалась судьба книг Толкина в России