Действие сериала Amazon Prime по произведениям Джона Р.Р. Толкина, выход которого ожидается в 2021 году, будет происходить во Вторую эпоху Средиземья — то есть задолго до событий, описанных в трилогии «Властелин Колец».

Это следовало из нескольких карт Средиземья, которые Amazon опубликовал в последние дни в соцсетях и на сайте проекта; наконец, 7 марта догадку подтвердили сообщением «Добро пожаловать во Вторую эпоху».

Как заметили в твиттере, на одной из карт крепости Минас Тирит и Минас Моргул и область Рохан обозначены своими древними названиями — Минас Анор, Минас Итиль и Каленардон. Наконец, на последней из опубликованных карт появился остров Нуменор, уничтоженный во Вторую эпоху.

О чем именно пойдет речь в сериале, по-прежнему неизвестно. Вторая эпоха — время существования королевства Нуменор, возвышение и падения Саурона, создания колец власти, а также главного кольца, Кольца Всевластья.

Ранее предполагалось, что сериал будет посвящен молодости Арагорна, одного из персонажей «Властелина Колец», и будет происходить в Третью эпоху.