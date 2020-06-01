Когда понимаешь, что следующий час пройдет восхитительно: актеры из «Властелина колец» созвонились по Zoom и от души поболтали

Американский актер Джош Гад созвонился по Zoom с актерами из «Властелина колец». А потом выложил запись этого разговора на ютьюб, назвав ее «Один Zoom-созвон, чтобы править всеми». Гаду действительно удалось собрать главных звезд трилогии Питера Джексона.

В Zoom-конференции поучаствовали:

Элайджа Вуд (Фродо)

Орландо Блум (Леголас)

Иэн Маккеллен (Гэндальф)

Энди Серкис (Голлум)

Вигго Мортенсен (Арагорн)

Шон Бин (Боромир)

Карл Урбан (Эомер)

Шон Остин (Сэмуайз Гэмджи)

Лив Тайлер (Арвен)

композитор Говард Шор

сам Питер Джексон и многие-многие другие.

Josh Gad

Участники созвона в течение 50 минут шутили и рассказывали истории со съемок «Властелина колец». Рассказали и историю мема с Боромиром «Нельзя просто так взять и…». В этой сцене Шон Бин, по словам коллег, несколько раз опускал голову вниз, так как на самом деле подсматривал в приклеенный к коленке текст.

Актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса, не смог поучаствовать в созвоне. Поэтому написал своим друзьям письмо, которое зачитал Джош Гад. В комментариях уже шутят, что это поступок, достойный Бильбо Бэггинса.

Бонус!

Напомним о существовании великого видео с участием Орландо Блума.

NewTulkas