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шапито

Когда понимаешь, что следующий час пройдет восхитительно: актеры из «Властелина колец» созвонились по Zoom и от души поболтали

Источник: Meduza

Американский актер Джош Гад созвонился по Zoom с актерами из «Властелина колец». А потом выложил запись этого разговора на ютьюб, назвав ее «Один Zoom-созвон, чтобы править всеми». Гаду действительно удалось собрать главных звезд трилогии Питера Джексона.

В Zoom-конференции поучаствовали:

  • Элайджа Вуд (Фродо)
  • Орландо Блум (Леголас)
  • Иэн Маккеллен (Гэндальф)
  • Энди Серкис (Голлум)
  • Вигго Мортенсен (Арагорн)
  • Шон Бин (Боромир)
  • Карл Урбан (Эомер)
  • Шон Остин (Сэмуайз Гэмджи)
  • Лив Тайлер (Арвен)
  • композитор Говард Шор
  • сам Питер Джексон и многие-многие другие.
Josh Gad

Участники созвона в течение 50 минут шутили и рассказывали истории со съемок «Властелина колец». Рассказали и историю мема с Боромиром «Нельзя просто так взять и…». В этой сцене Шон Бин, по словам коллег, несколько раз опускал голову вниз, так как на самом деле подсматривал в приклеенный к коленке текст.

Актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса, не смог поучаствовать в созвоне. Поэтому написал своим друзьям письмо, которое зачитал Джош Гад. В комментариях уже шутят, что это поступок, достойный Бильбо Бэггинса.

Бонус!

Напомним о существовании великого видео с участием Орландо Блума.

NewTulkas

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