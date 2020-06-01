Когда понимаешь, что следующий час пройдет восхитительно: актеры из «Властелина колец» созвонились по Zoom и от души поболтали
Американский актер Джош Гад созвонился по Zoom с актерами из «Властелина колец». А потом выложил запись этого разговора на ютьюб, назвав ее «Один Zoom-созвон, чтобы править всеми». Гаду действительно удалось собрать главных звезд трилогии Питера Джексона.
В Zoom-конференции поучаствовали:
- Элайджа Вуд (Фродо)
- Орландо Блум (Леголас)
- Иэн Маккеллен (Гэндальф)
- Энди Серкис (Голлум)
- Вигго Мортенсен (Арагорн)
- Шон Бин (Боромир)
- Карл Урбан (Эомер)
- Шон Остин (Сэмуайз Гэмджи)
- Лив Тайлер (Арвен)
- композитор Говард Шор
- сам Питер Джексон и многие-многие другие.
Участники созвона в течение 50 минут шутили и рассказывали истории со съемок «Властелина колец». Рассказали и историю мема с Боромиром «Нельзя просто так взять и…». В этой сцене Шон Бин, по словам коллег, несколько раз опускал голову вниз, так как на самом деле подсматривал в приклеенный к коленке текст.
Актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса, не смог поучаствовать в созвоне. Поэтому написал своим друзьям письмо, которое зачитал Джош Гад. В комментариях уже шутят, что это поступок, достойный Бильбо Бэггинса.
Бонус!
Напомним о существовании великого видео с участием Орландо Блума.