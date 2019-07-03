Аня

Мне было чуть больше года. Я лежала в кроватке в комнате, которая потом стала моей. Заходят родители и кладут ко мне двух бегемотиков, один темно-синий, другой — бледно-бирюзовый. Я всегда представляла, что первый из них — это мама, а второй — папа.

Когда мы выпускались из садика и переходили в школу, воспитатели заставили нас принести свои игрушки для какой-то сценки. Я принесла одного из бегемотиков. Потом у нас забрали игрушки, отдавали их уже на утреннике. Но мой бегемотик потерялся. Было чертовски обидно, ведь для меня это одна из самых важных игрушек.

До сих пор слезы наворачиваются от одной мысли. Сейчас мне 25.