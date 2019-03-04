«Профессор Снейп счастливо живет один в окружении котов». 🐈 Читатели «Медузы» переделывают концовки популярных фильмов и сериалов
Мы попросили читателей «Медузы» рассказать о фильмах и сериалах, концовки которых они хотели бы изменить. Нам прислали более тысячи сообщений — и вот самые интересные и наиболее частые предложения (оказывается, многим не дает покоя финал второго «Терминатора»!). Для удобства чтения посты незначительно отредактированы.
Внимание, спойлеры! Мы отбирали самые известные фильмы, которые вы, скорее всего, и так уже видели. Если все-таки боитесь спойлеров, лучше посмотрите на эксперименты с кедами Vans, которые (вроде как!) всегда приземляются на подошву.
«Терминатор 2»
Олег Олегович
Герой Шварценеггера не уничтожает себя, а остается жить вместе с Сарой и Джоном, заменяя ему отца.
«Друзья»
Арон Косинов
В конце выясняется, что Урсула все это время наблюдала за пятью друзьями через окно «Центральной кофейни». А ее отражение — это и есть Фиби.
«Властелин колец: Возвращение Короля»
Иннокентий
Фродо надевает Кольцо Всевластия, уничтожает Саурона и становится новым Властелином. Хоббиты теперь притесняют жителей Средиземья. В эпилоге урук-хаи собирают Братство, чтобы отобрать Кольцо и сделать Барад-дур грэйт эгейн.
«Бумер»
Вячеслав Бутусов
Димо-о-о-о-он все-таки сдает назад, подбирает друзей — и все спасаются. А сам он потом становится председателем правительства Российской Федерации.
«Покровские ворота»
Олег
Никаких московских новостроек, коммуналка остается жить!
«Назад в будущее 3»
Лена
Клара Клэйтон не слышит разговора в поезде и просто уезжает. Док не женится, не уничтожает машину времени. Они с Марти продолжают свои путешествия!
«Богемская рапсодия»
Майя Морада
Прошло 20 лет. Группа Queen продолжает колесить по миру с Адамом Ламбертом в качестве солиста. Дух Фредди Меркьюри наблюдает за ними и в ужасе закрывает лицо руками.
«Гарри Поттер»
Рита
Профессор Снейп счастливо живет один в окружении котов.
«Газгольдер. Клубаре»
Ипполит Георгиевич
После финальных титров Баста говорит: «Ну что ж, чертова математика, вот мы и встретились» А потом 20 минут объясняет, почему надо было поднять пенсии.
Если вы не поняли шутку нашего читателя, почитайте наш разбор ролика BadComedian о фильме «Клубаре» и пенсионной реформе.
«Матрица»
Антон
Трилогия должна была закончиться тем, что Нео снова просыпается в Матрице и идет на работу (как в оригинальном сценарии).
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Галина
Хочу, чтобы насильник не ушел от наказания!
«Карточный домик»
Хорхито
Фрэнк не умирает, они с Клэр окончательно захватывают власть. А в конце сериала Фрэнк обращается к зрителю и посылает его и всю Америку!
«Ну, погоди!»
Жека
Волк побеждает.
«Шерлок»
Дмитрий Колосов
В последней серии Шерлок инсценирует собственную смерть. В финале мы видим его живым. Никакой чертовой свадьбы и Мэри!
«Декстер»
Мария
Декстер умирает. Ну или его ловит полиция. Либо он и вовсе уезжает с Ханной. Все что угодно, только не Декстер-лесоруб!
«Король Лев»
ratufablinkova
В конце появляется чудом спасшийся Муфаса.
«Кейт и Лео»
Кейт
Лео остается с Кейт в современном мире. Кейт не страдает от отсутствия интернета, мобильной связи и гигиенических прокладок.
«Белый Бим Черное ухо»
Миумиу
Бим выживает. Хозяин открывает дверь клетки — пес ползет ему навстречу, виляя хвостиком. А позднее, через несколько недель, они вместе гуляют в лесу.
«Сверхъестественное»
Карина
Было бы классно, если бы нам в принципе показали какой-нибудь финал.
«Бойцовский клуб»
Марла Сингер
В конце выясняется, что Тайлер Дерден — плод воображения рассказчика, а сам рассказчик — плод воображения Марлы. Посмотрев на падающие здания, Марла берет за руки своих воображаемых друзей и уходит навстречу зарождающемуся дню по ромашковому полю.
«Леон»
Анель Вагнер
В конце Леон выживает и берет под опеку Матильду.
«Начало»
cuzenator
Чтобы этот волчок упал в конце концов!
«Брат 2»
Денис
Данила Багров вызволяет брата из лап американской полиции.
«Хатико»
Юра
Хозяин Хатико не умер, а сел в тюрьму. И после отсидки вернулся к псу!
«Остаться в живых»
Александр Федотов
В конце герои два часа объясняют на камеру что это вообще было.
Фото в анонсе: Warner Bros. / Scanpix / LETA