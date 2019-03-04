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шапито

«Профессор Снейп счастливо живет один в окружении котов». 🐈 Читатели «Медузы» переделывают концовки популярных фильмов и сериалов

Meduza

Мы попросили читателей «Медузы» рассказать о фильмах и сериалах, концовки которых они хотели бы изменить. Нам прислали более тысячи сообщений — и вот самые интересные и наиболее частые предложения (оказывается, многим не дает покоя финал второго «Терминатора»!). Для удобства чтения посты незначительно отредактированы.

Внимание, спойлеры! Мы отбирали самые известные фильмы, которые вы, скорее всего, и так уже видели. Если все-таки боитесь спойлеров, лучше посмотрите на эксперименты с кедами Vans, которые (вроде как!) всегда приземляются на подошву.

«Терминатор 2»

Олег Олегович

Герой Шварценеггера не уничтожает себя, а остается жить вместе с Сарой и Джоном, заменяя ему отца.

«Друзья»

Арон Косинов

В конце выясняется, что Урсула все это время наблюдала за пятью друзьями через окно «Центральной кофейни». А ее отражение — это и есть Фиби.

«Властелин колец: Возвращение Короля»

Иннокентий

Фродо надевает Кольцо Всевластия, уничтожает Саурона и становится новым Властелином. Хоббиты теперь притесняют жителей Средиземья. В эпилоге урук-хаи собирают Братство, чтобы отобрать Кольцо и сделать Барад-дур грэйт эгейн.

«Бумер»

Вячеслав Бутусов

Димо-о-о-о-он все-таки сдает назад, подбирает друзей — и все спасаются. А сам он потом становится председателем правительства Российской Федерации.

«Покровские ворота»

Олег

Никаких московских новостроек, коммуналка остается жить!

«Назад в будущее 3»

Лена

Клара Клэйтон не слышит разговора в поезде и просто уезжает. Док не женится, не уничтожает машину времени. Они с Марти продолжают свои путешествия!

«Богемская рапсодия»

Майя Морада

Прошло 20 лет. Группа Queen продолжает колесить по миру с Адамом Ламбертом в качестве солиста. Дух Фредди Меркьюри наблюдает за ними и в ужасе закрывает лицо руками.

«Гарри Поттер»

Рита

Профессор Снейп счастливо живет один в окружении котов.

«Газгольдер. Клубаре»

Ипполит Георгиевич

После финальных титров Баста говорит: «Ну что ж, чертова математика, вот мы и встретились» А потом 20 минут объясняет, почему надо было поднять пенсии.

Если вы не поняли шутку нашего читателя, почитайте наш разбор ролика BadComedian о фильме «Клубаре» и пенсионной реформе.

«Матрица»

Антон

Трилогия должна была закончиться тем, что Нео снова просыпается в Матрице и идет на работу (как в оригинальном сценарии).

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Галина

Хочу, чтобы насильник не ушел от наказания!

«Карточный домик»

Хорхито

Фрэнк не умирает, они с Клэр окончательно захватывают власть. А в конце сериала Фрэнк обращается к зрителю и посылает его и всю Америку!

«Ну, погоди!»

Жека

Волк побеждает.

«Шерлок»

Дмитрий Колосов

В последней серии Шерлок инсценирует собственную смерть. В финале мы видим его живым. Никакой чертовой свадьбы и Мэри!

«Декстер»

Мария

Декстер умирает. Ну или его ловит полиция. Либо он и вовсе уезжает с Ханной. Все что угодно, только не Декстер-лесоруб!

«Король Лев»

ratufablinkova

В конце появляется чудом спасшийся Муфаса.

«Кейт и Лео»

Кейт

Лео остается с Кейт в современном мире. Кейт не страдает от отсутствия интернета, мобильной связи и гигиенических прокладок.

«Белый Бим Черное ухо»

Миумиу

Бим выживает. Хозяин открывает дверь клетки — пес ползет ему навстречу, виляя хвостиком. А позднее, через несколько недель, они вместе гуляют в лесу.

«Сверхъестественное»

Карина

Было бы классно, если бы нам в принципе показали какой-нибудь финал.

«Бойцовский клуб»

Марла Сингер

В конце выясняется, что Тайлер Дерден — плод воображения рассказчика, а сам рассказчик — плод воображения Марлы. Посмотрев на падающие здания, Марла берет за руки своих воображаемых друзей и уходит навстречу зарождающемуся дню по ромашковому полю.

«Леон»

Анель Вагнер

В конце Леон выживает и берет под опеку Матильду.

«Начало»

cuzenator

Чтобы этот волчок упал в конце концов!

«Брат 2»

Денис

Данила Багров вызволяет брата из лап американской полиции.

«Хатико»

Юра

Хозяин Хатико не умер, а сел в тюрьму. И после отсидки вернулся к псу!

«Остаться в живых»

Александр Федотов

В конце герои два часа объясняют на камеру что это вообще было.

Фото в анонсе: Warner Bros. / Scanpix / LETA