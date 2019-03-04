шапито

«Профессор Снейп счастливо живет один в окружении котов». 🐈 Читатели «Медузы» переделывают концовки популярных фильмов и сериалов

Meduza

Мы попросили читателей «Медузы» рассказать о фильмах и сериалах, концовки которых они хотели бы изменить. Нам прислали более тысячи сообщений — и вот самые интересные и наиболее частые предложения (оказывается, многим не дает покоя финал второго «Терминатора»!). Для удобства чтения посты незначительно отредактированы.

Внимание, спойлеры! Мы отбирали самые известные фильмы, которые вы, скорее всего, и так уже видели. Если все-таки боитесь спойлеров, лучше посмотрите на эксперименты с кедами Vans, которые (вроде как!) всегда приземляются на подошву.