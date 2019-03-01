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шапито

Вас устраивает финал «Титаника»? А «Гарри Поттера»? В твиттере переделывают концовки популярных фильмов

Meduza

Представьте, что у вас есть возможность переделать концовку абсолютно любого фильма. Что бы вы изменили — и почему? Именно с таким вопросом к пользователям твиттера обратился американский аккаунт стримингового сервиса Netflix.

К обсуждению присоединились сотрудники BuzzFeed, зарубежные стендаперы и актер Райан Рейнольдс. Выяснилось, что больше всего претензий у зрителей накопилось к финалу «Титаника». 🤔

Внимание! Мы спрятали ответы пользователей под спойлеры, чтобы вы не узнали ничего лишнего.

«Гарри Поттер»

The_Unicorn22

«Гермиона и Гарри жили бы долго и счастливо. Все еще не могу поверить, что она выбрала другого парня»

«Семь»

NickSwardson

«В конце фильма „Семь“ Брэд Питт открывает коробку, внутри которой сидит щеночек».

«Дьявол носит Prada»

Omri_Rawrlan

«[В фильме] Энди променяла туфли Chanel и черные автомобили на Нейта и его бежевые пиджаки. Но он ведь НЕ БЫЛ классным парнем».

«Титаник»

makenziejane

«На этой плавающей двери хватило бы места для Джека».

«Трудности перевода»

Matt_Freije

«Переделал бы так, чтобы мы услышали, что же Билл Мюррей шепнул [Скарлетт Йоханссон]».

Ответ Netflix

«Думаю, он сказал ей: „Не снимайся в „Призраке в доспехах““».

«Мстители: Война бесконечности»

BuzzFeed

Человек-паук выжил бы!

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«Отступники»

soalexgoes

«Крыса из финала „Отступников“ повернулась бы к камере и подмигнула».

«Ла-Ла Ленд»

Netflix

«Все еще хочу, чтобы эпизод с фантазиями о [возможном будущем главных героев] был бы настоящим финалом фильма».

«Как я встретил вашу маму»

AdelaideMarchio

«Это, конечно, не фильм, но все же. Тэд и Робин НЕ ДОЛЖНЫ быть вместе! И один эпизод, в котором показывают совместную жизнь Тэда и мамы, — это ****** [слишком] мало!»

«Челюсти»

sinnhuber_dan

«Я думаю, акула должна была победить!»

Бонус — «Дэдпул 2»

youdontknowmi__

«Я бы изменил финал второго „Дэдпула“. В моей версии его девушка выжила бы».

Райан Рейнольдс

«Эм… Но ведь так и есть».

Финал какого фильма или сериала хотелось бы изменить вам?