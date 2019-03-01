Вас устраивает финал «Титаника»? А «Гарри Поттера»? В твиттере переделывают концовки популярных фильмов
Представьте, что у вас есть возможность переделать концовку абсолютно любого фильма. Что бы вы изменили — и почему? Именно с таким вопросом к пользователям твиттера обратился американский аккаунт стримингового сервиса Netflix.
К обсуждению присоединились сотрудники BuzzFeed, зарубежные стендаперы и актер Райан Рейнольдс. Выяснилось, что больше всего претензий у зрителей накопилось к финалу «Титаника». 🤔
Внимание! Мы спрятали ответы пользователей под спойлеры, чтобы вы не узнали ничего лишнего.
«Гарри Поттер»
«Гермиона и Гарри жили бы долго и счастливо. Все еще не могу поверить, что она выбрала другого парня»
«Семь»
«В конце фильма „Семь“ Брэд Питт открывает коробку, внутри которой сидит щеночек».
«Дьявол носит Prada»
«[В фильме] Энди променяла туфли Chanel и черные автомобили на Нейта и его бежевые пиджаки. Но он ведь НЕ БЫЛ классным парнем».
«Титаник»
«На этой плавающей двери хватило бы места для Джека».
«Трудности перевода»
«Переделал бы так, чтобы мы услышали, что же Билл Мюррей шепнул [Скарлетт Йоханссон]».
«Думаю, он сказал ей: „Не снимайся в „Призраке в доспехах““».
«Мстители: Война бесконечности»
Человек-паук выжил бы!
«Отступники»
«Крыса из финала „Отступников“ повернулась бы к камере и подмигнула».
«Ла-Ла Ленд»
«Все еще хочу, чтобы эпизод с фантазиями о [возможном будущем главных героев] был бы настоящим финалом фильма».
«Как я встретил вашу маму»
«Это, конечно, не фильм, но все же. Тэд и Робин НЕ ДОЛЖНЫ быть вместе! И один эпизод, в котором показывают совместную жизнь Тэда и мамы, — это ****** [слишком] мало!»
«Челюсти»
«Я думаю, акула должна была победить!»
Бонус — «Дэдпул 2»
«Я бы изменил финал второго „Дэдпула“. В моей версии его девушка выжила бы».
«Эм… Но ведь так и есть».