Эксперимент: если подбросить кеды Vans в воздух, они приземлятся на подошву. Мы проверили!

Если подкинуть кеды Vans в воздух, они (с высокой долей вероятности!) приземлятся на подошву, — на это обратил внимание пользователь твиттера Ibelievthehype.

Теперь в соцсетях проверяют выдвинутую гипотезу. Видео с подбрасыванием обуви можно найти по хэштегу #vanschallenge — и многих этот флешмоб (и его результат!) приводит в восторг.

Предупреждаем! Ролик ниже лучше смотреть с выключенным звуком.

Впрочем, есть и неудачные попытки. Некоторые предполагают, что результат эксперимента зависит от поверхности, на которую кидают кеды.

Сотрудники «Медузы» провели свой эксперимент. В четырех из пяти раз кеды Vans успешно приземлялись на подошву. Во время пятой попытки мы подкинули их слишком высоко — в этом случае обувь приземлилась подошвой вверх.