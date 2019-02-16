«Бабушки Маши было две — одна лежала в гробу, а другая молча бродила в толпе» Мы попросили читателей рассказать о своих встречах со сверхъестественным. Получилась отборная жуть
13 февраля мы опубликовали подборку жутких историй, рассказанных пользователями твиттера — и попросили читателей «Медузы» поделиться своими воспоминаниями о встречах с необъяснимым. Нам прислали сотни сообщений, из которых мы отобрали 10 самых страшных. Для удобства чтения истории незначительно отредактированы.
Внимание! Истории — страшные (и не факт, что правдивые). Если вам такое не нравится, посмотрите на танцы актеров из «Теории большого взрыва».
История о звонке с того света
Юрий
В детстве остался один дома у папы. Он жил со своей мамой, моей бабушкой. Сижу в папиной комнате, играю в приставку.
Звонит телефон. Беру трубку. На том конце слышится женский голос:
— Юрочка, это ты? Как поживаешь?
— Все хорошо, а кто это?
Пауза — повисает тишина, которую все равно «слышишь». И потом голос в трубке торопливо начинает со мной прощаться:
— Ну ладно, мне пора… А мамы нету дома, да?.. Ну, пока.
И гудки.
И тут я понимаю, что это голос моей тети — папиной сестры, которая умерла несколько лет назад и от которого я уже успел отвыкнуть. На телефоне был определитель номера — он выдал номер нашей квартиры, в которой я и находился. Словно мне позвонили из соседней комнаты.
Получается, тетя спрашивала про мою бабушку.
История о двух бабушках
Агния
В три года я впервые побывала на похоронах. Никто из взрослых так и не ответил мне, почему бабушки Маши было две — одна лежала в гробу, а другая молча бродила в толпе среди родственников и друзей.
История о призраке радиоведущего
Данила
Я долго работал на радио в ночную смену.
Дверь в эфирную студию была стеклянной — с видом на коридор. В какой-то момент я стал видеть высокую фигуру в черном полупальто, которая проходила мимо «эфирки» примерно в два-три часа ночи. Списывал на сонливость. Потом со смехом рассказал эту историю своим коллегам — другим ночным ведущим. По их побледневшим лицам понял, что и они видели то же самое.
Потом узнал, что в помещении соседней радиостанции много лет назад прямо во время эфира от передозировки умер утренний ведущий.
История о призрачном проводнике
Тимур
Как-то раз после спелеопохода в Хакасии я провожал девушку от избушки с моими одноклубниками до избы ее клуба в заброшенной деревне. Большинство домов были пустыми, и тропинки по снегу натаптывали мы сами.
На обратном пути я пристроился за кем-то, идущим с фонариком по тропинке (тропа вела к нашему домику). Иду, смотрю под ноги. Свет от фонарика помогал не споткнуться. А потом внезапно этот кто-то оборачивается ко мне, светит фонариком в лицо и говорит: «А ты куда? Вон же твой дом!» Оборачиваюсь — и в самом деле! В сотне метров позади светятся окна нашей избы.
Поворачиваюсь обратно, а там никого. Ни человека, ни фонарика. Один я стою по колено в сугробе. И передо мной — ни следа. Я убежал оттуда в дом и еще минут 10 не мог ни слова из себя выдавить от испуга.
История о бдительной кошке
Настя
Моя кошка постоянно смотрела в угол у шкафа в детской — прямо часами залипала. С возрастом у нее почти пропало зрение. Тогда она начала просто шипеть в угол. Даже приходила туда, будто у нее и правда там дела были какие-то.
Однажды она опять начала шипеть в сторону этого угла. Пошипела — и резко запрыгнула ко мне на кровать и спряталась под одеяло. Ночью до самого утра из этого угла раздавались странные звуки, словно огромная тяжелая псина когтями дерет линолеум. Мы с кошкой оцепеневшие лежали под одеялом, боясь пошевелиться.
История о кладбищенских песнях
Наташа
Гуляли прошлым летом по Донскому монастырю (днем). И вдруг услышали со стороны кладбища какое-то ангельское пение — пел женский или детский голос. Это был неизвестный мне романс на русском языке. У звука не было источника, он как будто парил над кладбищем. Людей мы там не увидели, как вы понимаете. Мой спутник тоже все это слышал.
История о Деде Морозе
Анонимно
Мне было года четыре. 31 декабря я обнаружила под елкой маленькую шоколадку. Ее не мог положить никто: я весь день была дома и крутилась около елки. Никто такой шоколад в доме не ел, мама с сестрой дарили отдельные подарки и целые коробки конфет. Посторонних в доме не было. С тех пор на шуточные вопросы про то, верю ли я в Деда Мороза, нервно улыбаюсь.
История о киндер-сюрпризе
Алексей
В детстве играл со своей кошкой. Я кидал желтый пластиковый контейнер из киндер-сюрприза (с игрушкой внутри) в конец длинной комнаты, а кошка бегала за ним. Как-то раз я бросил киндер, а звука удара о пол так и не услышал. Добежал до другого конца прихожей, включил свет — после долгих поисков контейнера так и не нашел. Помню, сильно тогда расстроился. Там, в контейнере, был динозаврик, который мне дико нравился.
Спустя год я собирал конструктор на полу в своей комнате. Родители стирали белье на кухне и разговаривали о чем-то. Вдруг я почувствовал чье-то присутствие за спиной, будто кто-то медленно подкрадывался сзади. Шагов я не слышал, но ощущал, что на меня пристально смотрят. Мне стало очень страшно, я боялся обернуться.
Через несколько секунд это ощущение пропало, только тогда я и обернулся. Сзади никого не было — зато на полу лежал пластиковый контейнер киндер-сюрприза. Внутри обнаружился тот самый динозаврик. После этого я побежал на кухню к родителям — и долго еще не мог вернуться в свою комнату.
До сих пор не могу найти внятного объяснения этому случаю.
История о старом друге
Бек
Мне было лет 20, когда я вернулся в родительский дом, чтобы помочь отцу с ремонтом, а маме — с огородом. В полночь я лег спать в своей старой комнате. В полудреме почувствовал, как кто-то меня обнимает. Судя по ощущениям, детская рука.
Перепугался, поворачиваюсь, а рядом со мной лежит мальчик лет шести-семи. Говорит, очень по мне скучал — но не может простить, что я его оставил одного. А ведь ему не с кем было играть в конструктор.
Я вскочил с кровати, помчался к родителям и рассказал им обо всем произошедшем. Мама тогда тяжело вздохнула и произнесла: «Сынок, ты не помнишь Сашку? Вы вместе играли в детстве. Он утонул в пруду, когда ему было семь».
Всю ночь я ревел от страха. И стыда.
История о мертвых тараканах
Элла
Моя бабушка много лет назад впала в кому. Однажды ночью я проснулась и увидела, что в моей комнате горит свет, а рядом сидит мама с тапочком в руке. Я спросила, что случилось. Мама сказала, что у нас весь дом в тараканах (у нас в жизни никогда даже самого маленького тараканчика не было!). Я ей не поверила в начале. А потом смотрю и вижу: пол, стены, — все в них! Ночь мы провели у соседей.
Утром нам позвонили и сказали, что бабушка вышла из комы. Мама поехала в больницу, а я пошла домой. Там я нашла мертвых тараканов. К тому моменту они были очень сухими, словно пролежали так уже месяц.
Фото в анонсе: 20th Century Fox / Everett Collection / Vida Press