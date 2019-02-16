История о звонке с того света

Юрий

В детстве остался один дома у папы. Он жил со своей мамой, моей бабушкой. Сижу в папиной комнате, играю в приставку.

Звонит телефон. Беру трубку. На том конце слышится женский голос:

— Юрочка, это ты? Как поживаешь?

— Все хорошо, а кто это?

Пауза — повисает тишина, которую все равно «слышишь». И потом голос в трубке торопливо начинает со мной прощаться:

— Ну ладно, мне пора… А мамы нету дома, да?.. Ну, пока.

И гудки.

И тут я понимаю, что это голос моей тети — папиной сестры, которая умерла несколько лет назад и от которого я уже успел отвыкнуть. На телефоне был определитель номера — он выдал номер нашей квартиры, в которой я и находился. Словно мне позвонили из соседней комнаты.

Получается, тетя спрашивала про мою бабушку.