«Они приходят за мной по ночам»: в твиттере собирают самые жуткие высказывания детей

Жительница Чикаго Микки Кендалл попросила своих подписчиков в твиттере рассказать о самых странных и пугающих вещах, которые им говорили дети. За два дня подписчики рассказали Кендалл несколько сотен историй — и среди них есть действительно жуткие.

Мой двухлетний сын рассказал такое: «Они приходят за мной по ночам и возвращают меня обратно к утру». Когда я начала его расспрашивать, о ком речь, он ответил: «Они» — и показал на небо.

Давным-давно мой младший брат рассказывал о его «других» бабушке и дедушке, и о голубом домике, в котором они жили. После всех попыток убедить его, что он это выдумал, брат сообщил маме, что может показать ей то место. И мы поехали… И этот пятилетний маленький псих указывал путь без малого 45 минут. В конце концов мы оказались в соседнем городе на тупиковой улице с заброшенным голубым домом.

Я проснулась от того, что трехлетняя дочь трогала мою голову. Я спросила, что ей нужно. «Я хотела бы, чтобы у меня был кусочек тебя, — ответила она. — Я бы всегда носила его с собой. Например, твой палец». С тех пор крепко не сплю.

Я присматривала за дошкольниками, пока у их учительницы был перерыв. Ко мне подошла маленькая девочка, она показала на мой живот и сказала: «Здесь маленький крошечный ребеночек. Маленький ребеночек прямо здесь». Я была беременна, но еще не рассказала об этом своим коллегам.

Есть из чего выбрать, но пусть будет день, когда я, сидя на диване, услышала скребущий звук, призванный привлечь мое внимание. Я повернулась и увидела это:

So many to choose from, but it would have to be the day sitting on my sofa, heard a scratching noise meant to get my attention, looked up, and saw this: pic.twitter.com/uI5XQiFUjl — Melanie Dione (@beauty_jackson) January 28, 2018

Моей дочери было около пяти, когда она сказала, что я самая лучшая мамочка, которая когда-либо у нее была. Я ответила, что я ее единственная мама. Она посмотрела на меня и сказала: «Нет, ты третья, но ты лучше всех».

Мои ученики — четырехлетки. На летних каникулах у нас была прогулка. Было жарко, и дети играли в воображаемый магазин мороженого. Один из них вручил мне невидимый рожок. Я подыграл и спросил, какой у него вкус. Он ответил: «Кожи». Я подумал, что он сказал что-то такое, что звучит похоже, и переспросил. Он повторил: «Кожи». А затем показал на остальных детей и рассказал, что собирается сделать мороженое из их кожи.

Однажды я спросила у сына друга, что он выкапывает. Он ответил: «Мертвые тела. Ты что, никогда не видела мертвое тело?»