Актеры «Теории большого взрыва» танцуют под Backstreet Boys. Так они отметили завершение сериала

13 февраля Кейли Куоко, игравшая Пенни в «Теории большого взрыва», выложила в инстаграм новый ролик с танцами съемочной группы под песню «Larger than life» группы Backstreet Boys. Таким образом актеры решили отметить завершение сериала (12 сезон стал последним). Пост можно листать.

Во флешмобе поучаствовали Джим Парсонс (Шелдон Купер), Кунал Найяр (Раджеш Кутраппали), Саймон Хелберг (Говард Воловиц) и многие другие. На сцену вышел и Джонни Галэки (Леонард Хофстедтер), но танцевать он не смог из-за травмы ноги.

Танец стал сюрпризом для сценаристов и продюсеров; создатель шоу Чак Лорри не присутствовал на площадке, поэтому его подключили по FaceTime.

За годы съемок актеры уже не раз устраивали массовые флешмобы, в которых танцевали вместе со своими коллегами — и это стало для них традицией. Например, пять лет назад они сплясали под песню «Uptown Funk»!

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