«Теорию большого взрыва» закроют после 12-го сезона

«Мы всегда будем благодарны нашим фанатам за их поддержку на протяжении этих 12 лет. Вместе с актерами, авторами сценария и съемочной командой невероятно ценим успех шоу и намерены завершить последний сезон грандиозным финалом», — говорится в сообщении.

«Теория большого взрыва» впервые вышла на экраны в 2007 году; ее сюжет построен вокруг жизни четверых молодых друзей-ученых. Сериал был несколько десятков раз номинирован на «Эмми» в различных категориях и получил эту награду десять раз.

Слухи о том, что 12-й сезон может стать для сериала последним, ходили на протяжении нескольких месяцев. Одной из основных причин возможной отмены шоу назывались значительно возросшие гонорары актеров.