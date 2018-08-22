Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

«Теорию большого взрыва» закроют после 12-го сезона

Variety
18:59, 22 августа 2018
Надежный источник

Предстоящий 12-й сезон сериала «Теория большого взрыва» станет последним, говорится в совместном заявлении телеканала NBC, компании Warner Bros. и Chuck Lorre Productions.

«Мы всегда будем благодарны нашим фанатам за их поддержку на протяжении этих 12 лет. Вместе с актерами, авторами сценария и съемочной командой невероятно ценим успех шоу и намерены завершить последний сезон грандиозным финалом», — говорится в сообщении. 

«Теория большого взрыва» впервые вышла на экраны в 2007 году; ее сюжет построен вокруг жизни четверых молодых друзей-ученых. Сериал был несколько десятков раз номинирован на «Эмми» в различных категориях и получил эту награду десять раз.
Слухи о том, что 12-й сезон может стать для сериала последним, ходили на протяжении нескольких месяцев. Одной из основных причин возможной отмены шоу назывались значительно возросшие гонорары актеров.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы