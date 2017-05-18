Детство Шелдона Купера. Вышел трейлер приквела «Теории большого взрыва»

Вышел первый трейлер сериала «Молодой Шелдон» — приквела «Теории большого взрыва».

Сериал расскажет о детстве Шелдона Купера — гениального ученого и одного из главных героев «Теории большого взрыва». По сюжету, Шелдон растет в Техасе, и, несмотря на то, что ему всего 9 лет, он уже учится в старшей школе. У главного героя есть сестра-близнец и старший брат.

Главные роли в «Молодом Шелдоне» исполнили Иэн Армитедж, Джим Парсонс и Зои Перри. Режиссер — Джон Фавро («Офис», «Железный человек»).

Выход сериала запланирован на сентябрь 2017 года.