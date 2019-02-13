Голоса в темноте, невидимые монстры и черные мужчины в шляпах. Пользователи твиттера рассказывают, как сталкивались с необъяснимым 😱

В твиттере вспоминают страшные истории. Началось все с поста пользователя под ником fcuktv. Он рассказал, что его плачущий сын в ответ на вопрос «Кто тебя обидел?» показал на пустой угол комнаты, намекая, что там кто-то есть. «Посоветуйте гостиницу, пожалуйста, мы, похоже, переезжаем», — написал fcuktv.

В ответ другие пользователи начали присылать свои жуткие истории, которые происходили с ними и их знакомыми.

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Фото в анонсе: Zsolt Czillinger / Shutterstock.com