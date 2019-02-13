шапито
Голоса в темноте, невидимые монстры и черные мужчины в шляпах. Пользователи твиттера рассказывают, как сталкивались с необъяснимым 😱
Meduza
В твиттере вспоминают страшные истории. Началось все с поста пользователя под ником fcuktv. Он рассказал, что его плачущий сын в ответ на вопрос «Кто тебя обидел?» показал на пустой угол комнаты, намекая, что там кто-то есть. «Посоветуйте гостиницу, пожалуйста, мы, похоже, переезжаем», — написал fcuktv.
В ответ другие пользователи начали присылать свои жуткие истории, которые происходили с ними и их знакомыми.
Внимание! Если вы слишком впечатлительны, лучше послушайте, как канадская певица Grimes поет песню Янки Дягилевой.
Мертвые люди
Животные, которых нет
Высокие мужчины в шляпах (популярны в Якутии)
«Страшные тети»
Голоса в темноте
Считаете, что сталкивались с чем-то сверхъестественным? Расскажите об этом нам!
Фото в анонсе: Zsolt Czillinger / Shutterstock.com