«Опасное существо, кажется, тоже начало плакать. Это была моя младшая сестра». В твиттере делятся своими первыми воспоминаниями

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В твиттере рассказывают о своих самых ранних детских воспоминаниях. Началось все с сообщения пользователя tramdrey:

Многие воспоминания связаны с каким-нибудь особенно ярким событием. Некоторым запомнились не конкретные моменты, а скорее связанные с ними ощущения или образы.

А эти воспоминания настоящие? Может, мозг их выдумал?

Дарья Саркисян, медицинский журналист «Медузы»

Вполне возможно, что мозг действительно все выдумал. У ученых нет четкого ответа на вопрос можно ли доверять таким воспоминаниям. Но, по имеющимся данным, то, что происходило до трех-четырех лет, человек просто не может запомнить. Обычно первые воспоминания — это что-то важное для ребенка. Например, рождение брата или сестры. Если есть воспоминания из совсем раннего детства, то, вполне вероятно, они возникли позже из-за рассказов родственников. Или же человек просто перепутал возраст.