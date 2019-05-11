шапито
Коз не существует, бабушка встречала динозавров, а Германия где-то над нами. Пользователи твиттера вспоминают глупости, в которые они верили в детстве
Meduza
Пользователь твиттера @turbojedi попросил своих читателей вспомнить глупости, в которые они верили в детстве. Исходный пример не самый глупый — кто знает, как устроены указатели на секретные города.
А вот среди тех, кто откликнулся на призыв, — люди, которые верили, что в телевизоре сидят живые люди, от проглоченной косточки в животе вырастет дерево, а все бабушки живут только на станции метро Бабушкинская. Вот еще несколько отличных историй: