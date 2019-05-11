Коз не существует, бабушка встречала динозавров, а Германия где-то над нами. Пользователи твиттера вспоминают глупости, в которые они верили в детстве

Пользователь твиттера @turbojedi попросил своих читателей вспомнить глупости, в которые они верили в детстве. Исходный пример не самый глупый — кто знает, как устроены указатели на секретные города.

А вот среди тех, кто откликнулся на призыв, — люди, которые верили, что в телевизоре сидят живые люди, от проглоченной косточки в животе вырастет дерево, а все бабушки живут только на станции метро Бабушкинская. Вот еще несколько отличных историй:

Как работают видеокассеты?

Где живут немцы?

Где паучий водопой?

Как крестят детей?

Откуда в телевизоре люди?

Как уговорить игру загрузиться?

Видела ли бабушка динозавров?

Откуда у детей каток?

Как можно быть такими неграмотными?

Что такое база?

Существуют ли козы?

Где снимают пиратские фильмы?

Почему Санта ненавидел немцев?





Ну и главное — почему люди не понимают добрых слов?