Пользовательница твиттера juliegagi рассказала о своей знакомой, которая сперва заняла денег, а потом начала скрываться (довольно неумело).

По ее словам, должница до сих пор не указывает в соцсетях свое реальное имя и при этом следит за тем, что пишет в своих аккаунтах juliegagi.

В комментариях пользователи стали делиться своими историями о том, как скрывались люди, занимавшие у них деньги.