Под Новый год Путин за один день подписал более 50 законов. Коротко о самых важных
Список террористических организаций разрешили менять
Закон позволяет исключить из списка террористических любую организацию, чья деятельность запрещена в России. Для этого суд должен удовлетворить иск генпрокурора или его зама. Закон позволит исключить из списка террористических в том числе движение «Талибан», которое в 2021 году пришло к власти в Афганистане.
Доходы «иноагентов» направили на спецсчета
Закон обязывает создавать специальные рублевые счета, на которые станут поступать доходы людей, объявленных «иностранными агентами». Туда станут зачислять прибыль от продажи и аренды недвижимости и транспорта, от процентов по вкладам и долевого участия в организациях. Воспользоваться деньгами можно будет только после того, как человека исключат из «иноагентов».
Наказание за мятеж ужесточили. Для иностранцев ввели сроки за «помощь противнику»
Закон ужесточает наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного. Нижняя граница срока за мятеж выросла с 15 до 20 лет. Этот же закон исключает право на условно-досрочное освобождение для приговоренных к пожизненному сроку за терроризм и мятеж. А также вводит для иностранцев наказание за «помощь противнику» — до 15 лет.
Детей иностранцев запретили брать в школы без знания русского языка
Детей мигрантов станут принимать в школы только после тестирования на знание русского языка. Такие тесты начнут проводить с 1 апреля 2025 года.
За неоднократную продажу вейпов детям ввели уголовную ответственность
Соответствующие изменения вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса. Наказание — штраф от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до года — грозит, если продажу совершали несколько раз.
Для наемников ввели сроки за преступления против военной службы
В Уголовный кодекс внесли поправки, согласно которым участникам «добровольческих формирований» грозит ответственность за неисполнение приказа, сопротивление начальнику, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, добровольную сдачу в плен и другие преступления, предусмотренные для военных.
Наказание за вовлечение детей в совершение преступлений подняли до 10 лет
Закон вводит наказание от трех до шести лет лишения свободы за вовлечение детей в совершение преступлений через интернет (статья 150 УК). Кроме того, с восьми до десяти лет увеличивается срок наказания за вовлечение детей в преступную группу. Этот же закон освобождает врачей от уголовной ответственности по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).
Ростов переименовали в Ростов Великий
Закон о переименовании 30-тысячного города в Ярославской области приняли по инициативе местной облдумы. Согласно опросу 2023 года, переименование поддержали 58% жителей города. Авторы закона выступали за то, чтобы вернуть городу наименование, «широко известное в прошлом и настоящем». В пояснительной записке говорилось, что «Ростов Великий» упоминался в летописях.
Фото на обложке: Gavriil Grigorov / AFP / Scanpix / LETA
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