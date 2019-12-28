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Под Новый год Путин подписал множество законов. Вот максимально короткий разбор самых важных

Источник: Meduza

Курилки снова в аэропортах

В российские аэропорты возвращаются комнаты для курения, запрещенные в 2013 году.

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Сжигание мусора теперь утилизация

Сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, приравняли к утилизации.

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Изменились правила расселения аварийного жилья

Вместо аварийного жилья можно получить как новое жилье, так и деньги. Субсидии распределяет один фонд, он нанимает застройщиков и платит им компенсации в 25% затрат на снос и строительство. Переселенцам будет положено временное жилье на срок до 2 лет (а затем — постоянное).

Разрешен ввоз незарегистрированных лекарств

В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, для помощи пациентам по решению врачебной комиссии.

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Российское вино получило поддержку

Закон вводит термины «вино России» и «российское шампанское». Виноградосодержащие напитки теперь не являются вином.

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При досрочной выплате кредита часть стоимости страховки вернут

Вернуть часть денег можно в течение семи дней после погашения кредита при отсутствии страховых случаев.

МРОТ вырос на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составит 12130 рублей в месяц.

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Александр Бакланов

Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA