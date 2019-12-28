Под Новый год Путин подписал множество законов. Вот максимально короткий разбор самых важных

Изменились правила расселения аварийного жилья

Вместо аварийного жилья можно получить как новое жилье, так и деньги. Субсидии распределяет один , он нанимает застройщиков и платит им компенсации в 25% затрат на снос и строительство. Переселенцам будет положено временное жилье на срок до 2 лет (а затем — постоянное).