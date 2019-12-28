Под Новый год Путин подписал множество законов. Вот максимально короткий разбор самых важных
Курилки снова в аэропортах
В российские аэропорты возвращаются комнаты для курения, запрещенные в 2013 году.
Сжигание мусора теперь утилизация
Сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, приравняли к утилизации.
Изменились правила расселения аварийного жилья
Вместо аварийного жилья можно получить как новое жилье, так и деньги. Субсидии распределяет один фонд, он нанимает застройщиков и платит им компенсации в 25% затрат на снос и строительство. Переселенцам будет положено временное жилье на срок до 2 лет (а затем — постоянное).
Разрешен ввоз незарегистрированных лекарств
В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, для помощи пациентам по решению врачебной комиссии.
Российское вино получило поддержку
Закон вводит термины «вино России» и «российское шампанское». Виноградосодержащие напитки теперь не являются вином.
При досрочной выплате кредита часть стоимости страховки вернут
Вернуть часть денег можно в течение семи дней после погашения кредита при отсутствии страховых случаев.
МРОТ вырос на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда составит 12130 рублей в месяц.
Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA