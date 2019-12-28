Путин подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, возвращающий комнаты для курения в российские аэропорты. Документ, подписанный 27 декабря, опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту закона, курительные комнаты должны располагаться в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

Комнаты для курения должны быть изолированы от других помещений, чтобы снаружи никто не мог видеть курящих людей. Также помещения должны быть оборудованы вентиляцией.

Курение в аэропортах России было запрещено в 2013 году в рамках «антитабачного закона».