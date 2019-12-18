Госдума приняла закон о виноделии. Он вводит понятия «вино России» и «российское шампанское»

Депутаты Госдумы приняли закон «О виноградарстве и виноделии в РФ», направленный на поддержу российского вина.

Закон вводит множество понятий, в том числе «вино России» — вино, произведенное на 100% из российского винограда. При продаже такого вина в магазинах его необходимо помечать надписью «Вино России». Производителям игристого вина из российского винограда разрешается помечать свою продукцию на этикетке как «российское шампанское».

Документ запрещает использовать при производстве российского вина импортный виноград, вино и сусло, а также смешивать российское и импортное вино.

Закон обязывает отмечать виноградосодержащие алкогольные напитки (состоят из вина и добавок) фразой «Не является вином» на этикетке. При розничной продаже такие напитки нужно отделять от вина и помечать надписью «Продукция не является вином».

Российские производители вина могут рассчитывать на государственную поддержку. В частности, государство может компенсировать им расходы на организацию виноградных питомников, закупку оборудования, проведение рекламных и маркетинговых кампаний, направленных на продвижение вина в России и других странах.

Государственно-правовое управление президента РФ ранее предложило депутатам Госдумы существенно доработать закон о виноградарстве и виноделии, писали «Ведомости». В управлении отмечали, что документ противоречит регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, регламент не запрещает смешивать отечественное и импортное вино, а термина «вино России» в нем нет.