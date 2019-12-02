«Ведомости»: администрация президента раскритиковала законопроект о поддержке российского вина

Государственно-правовое управление президента РФ дало заключение на «О виноградарстве и виноделии», принятый Госдумой в первом чтении. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Управление предложило существенно доработать законопроект, поскольку он противоречит регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, регламент не запрещает смешивать отечественное и импортное вино, как это предлагается в российском законопроекте.

В Кремле считают, что положения законопроекта о видах, категориях, особенностях производства вина не могут быть обязательными. Из-за того, что документ не соответствует регламенту ЕАЭС, возможны проблемы в правоприменительной практике, сказано в заключении.

В управлении также раскритиковали предложение, чтобы российские власти получили полномочия контролировать в других странах, насколько импортное вино соответствует российским требованиям.

Читайте также Депутаты Госдумы попросили снять все ограничения на рекламу российского вина. Минкомсвязи поддержало идею