Депутаты Госдумы попросили снять все ограничения на рекламу российского вина. Минкомсвязи поддержало идею
Группа депутатов от «Единой России» предложила снять все ограничения на рекламу вина из российского винограда. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, поступившее в комитет Госдумы по экономической политике. Его отправку подтвердил один из авторов, депутат Виктор Водолацкий.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на вопрос ТАСС о поддержке инициативы депутатов заявил, что ведомство всегда выступает за снятие «любых ограничений на рекламу». В Федеральной антимонопольной службе заявили, что предложение депутатов «требует серьезного обсуждения».
Кроме того, депутаты предложили ввести маркировку «Сделано из российского винограда», а в магазинах размещать российское вино на отдельных стендах и стеллажах на лучших местах. Представители торговых сетей в разговоре с «Ведомостями» раскритиковали эту идею, заявив, что она создаст неравные условия конкуренции и осложнит выкладку товара в магазинах.
«Ведомости» уточняют, что речь идет о предложениях депутатов к законопроекту о виноградарстве и виноделии, который был внесен в Госдуму в октябре. Предыдущий законопроект на эту тему Госдума отклонила.
Сейчас реклама алкоголя в России запрещена, но отечественное вино можно рекламировать в газетах и журналах, на пищевых и ресторанных выставках, а также на радио и телевидении в ночное время.
В июне 2019 года Минсельхоз сообщил о работе над поправками, которые разрешат наружную рекламу вин в радиусе 200 километров от места их производства.