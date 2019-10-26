Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев избран председателем . Такое решение было единогласно принято на ежегодном собрании организации, пишет РИА Новости.

«В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Льва Сергеевича Голицына — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, «чистое вино», — заявил Киселев.

Его предшественник на посту главы союза Борис Титов — российский бизнес-омбудсмен, семья которого владеет крупнейший в России винным домом «Абрау-Дюрсо» — сказал, что сам подал заявление об уходе. «Дмитрий Константинович Киселев сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, [да и] сами понимаете его возможности на телевидении», — цитирует Титова «Интерфакс».

Титов возглавлял Союз виноградарей и виноделов с 2010 года.

Дмитрий Киселев — совладелец винодельческого хозяйства «Cock t`est belle» в Крыму. В 2015 году РБК писал, что оно производит до четырех тысяч бутылок в год. Для сравнения, «Абрау-Дюрсо» продает более 38 миллионов бутылок в год.