Планы на сентябрь: стрелять по монстрам в Gears 5, бегать с друзьями в Borderlands 3 и пинать мяч в FIFA 20 «Медуза» выбрала главные видеоигры месяца

Greedfall

Для кого: для дипломатов (и просто болтунов)

Дата выхода: 10 сентября на PC, PS4 и Xbox One

PlayStation

Одна из самых интригующих игр этой осени, которая может обернуться как абсолютным триумфом, так и обескураживающим провалом. Многие видеоигры предлагают вжиться в роль агрессора, решающего проблемы с помощью насилия. На этой идее базируются целые жанры — от шутеров до слэшеров. Мало кто предлагает почувствовать себя в роли дипломата, для которого сражение — это заведомо проигрышный сценарий (это скорее к стратегиям).

Greedfall же наоборот, во главу угла ставит искусство переговоров, хотя битвы с чудовищами тоже будут. Ее события разворачиваются в альтернативной вселенной, напоминающей Европу 17 века. Старый свет страдает от загадочной болезни. В это же время колонизаторы обнаруживают заселенный волшебными существами остров, на котором может быть спрятано лекарство. Приезжие тут же пытаются прибрать все к своим рукам, но наталкиваются на местное сопротивление.

Игрокам предстоит выступить в роли дипломата. Так что придется орудовать не только клинком, но и словом. А задача у главного героя самая амбициозная — найти лекарство, вылечить всех и при этом сохранить мир с волшебными существами.