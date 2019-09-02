Планы на сентябрь: стрелять по монстрам в Gears 5, бегать с друзьями в Borderlands 3 и пинать мяч в FIFA 20 «Медуза» выбрала главные видеоигры месяца
NBA 2K20
Для кого: для баскетболистов
Дата выхода: 6 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Новая часть баскетбольного симулятора NBA 2K20 не произведет революцию — это планомерное улучшение приятных мелочей, но многим фанатам хватит и этого. В конце концов, в NBA 2K20 переработали физику поведения спортсменов, разнообразили дриблинг и сделали управление еще более отзывчивым. А одну из главных ролей в сюжетном режиме и вовсе сыграл Идрис Эльба («Лютер»).
Gears 5
Для кого: для тех, кому нравится делать «вж-ж-ж»
Дата выхода: 10 сентября на PC и Xbox One
Gears of War некогда была самой маскулинной видеоигрой на свете: суровые мужчины в громоздкой броне бензопилами рубят уродливых чудовищ. К пятой части серия избавилась от приставки «of War» и превратилась в просто Gears 5. Центральной героиней и вовсе стала девушка по имени Кейт. Расправляется со страшной нечистью она даже ловчее, чем седоватые амбалы из предыдущих частей.
Впервые за многие годы привычную концепцию рядового шутера с укрытиями переработали в нечто принципиально новое. Если раньше Gears of War была линейным приключением на вечер-другой, то к пятому выпуску авторы пустились в эксперименты: тут и большие открытые уровни, и побочные задания, и ролевые элементы. Но и присущей серии злости, ярости и веселья Gears 5 не растеряла.
Greedfall
Для кого: для дипломатов (и просто болтунов)
Дата выхода: 10 сентября на PC, PS4 и Xbox One
Одна из самых интригующих игр этой осени, которая может обернуться как абсолютным триумфом, так и обескураживающим провалом. Многие видеоигры предлагают вжиться в роль агрессора, решающего проблемы с помощью насилия. На этой идее базируются целые жанры — от шутеров до слэшеров. Мало кто предлагает почувствовать себя в роли дипломата, для которого сражение — это заведомо проигрышный сценарий (это скорее к стратегиям).
Greedfall же наоборот, во главу угла ставит искусство переговоров, хотя битвы с чудовищами тоже будут. Ее события разворачиваются в альтернативной вселенной, напоминающей Европу 17 века. Старый свет страдает от загадочной болезни. В это же время колонизаторы обнаруживают заселенный волшебными существами остров, на котором может быть спрятано лекарство. Приезжие тут же пытаются прибрать все к своим рукам, но наталкиваются на местное сопротивление.
Игрокам предстоит выступить в роли дипломата. Так что придется орудовать не только клинком, но и словом. А задача у главного героя самая амбициозная — найти лекарство, вылечить всех и при этом сохранить мир с волшебными существами.
Borderlands 3
Для кого: для безумцев
Дата выхода: 13 сентября на PC, PS4 и Xbox One
Серия Borderlands, что называется, давно ушла в народ. Во-первых, это одно из лучших приключений в компании друзей — играть можно как по сети, так и сидя на одном диване. Во-вторых, стоит разок наведаться в Пустоши и приобщиться к творящемуся там безумию, и забыть Borderlands уже не получится. Тут и борьба за ресурсы, и нравы Дикого Запада, и цепляющие персонажи (вроде робота-скандалиста!).
А еще Borderlands — это жутко веселая игра, в которой нужно оголтело бегать по уровням, расстреливать врагов из необычных пушек, прокачиваться и выполнять забавные задания.
Третья часть отличается от предыдущих разве что масштабом. Авторы используют старые идеи и доводят их до ума: тут будет еще больше оружия, квестов, умений. Не то чтобы от Borderlands 3 ждали какого-нибудь прорыва. Пожалуй, хватит и таких косметических улучшений. Главное — подобрать правильную компанию.
NHL 20
Для кого: для тех, кому без хоккея нет жизни
Дата выхода: 13 сентября на PS4 и Xbox One
В NHL 20 важную роль будут играть коронные броски, без которых невозможно представить ни один матч с участием звезд хоккея. Кроме того, в новой части представят технологию прямых репортажей — теперь трансляции выглядят еще реалистичнее. А в режиме «Hockey Ultimate Team» можно собрать команду лучших хоккеистов мира и со своим уникальным составом побороться за первенство.
The Legend of Zelda: Linkʼs Awakening
Для кого: для приключенцев
Дата выхода: 20 сентября на Nintendo Switch
Еще один нырок в ностальгию — на этот раз для тех, кто вырос на двумерной The Legend of Zelda: Linkʼs Awakening, которая в 1993 году вышла на портативной приставке Game Boy. А таких, с учетом американского культа Nintendo, явно будет много. Но и новое поколение найдет в римейке что-то свое — это беззаботное, яркое приключение в мире черно-белого добра и зла. Главный герой терпит кораблекрушение и оказывается на загадочном острове, с которого пытается выбраться. Геймплей такой же, как и в 93-м: нужно исследовать уровни, сражаться с монстрами и боссами и искать секреты. Графику, само собой, обновили — и сделали еще приятнее.
The Surge 2
Для кого: для игроков с крепкими нервами
Дата выхода: 24 сентября на PC, PS4 и Xbox One
Главная прелесть The Surge 2 в сражениях. По динамике она очень похожа на интерактивное самоунижение под названием Dark Souls (чего никто и не скрывает). Тут тоже нужно с невероятным тщанием выбирать момент для удара, вовремя уворачиваться и еще как-нибудь по-умному расправляться с роботами и врагами в экзоскелетах.
The Surge 2 — это испытание на прочность. В каждый бой нужно идти как в последний, ведь даже рядовые враги могут на раз-два расправиться с главным героем. Поэтому придется прокачиваться, использовать дроны, имплантанты и прочее смертоносное оружие.
FIFA 20
Для кого: для вратарей-гонял
Дата выхода: 27 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
Авторы переработали искусственный интеллект противников (теперь он еще хитрее), добавили больше контроля в пенальти, при отборе мяча и выходе один на один. Анимации футболистов стали еще плавнее, а дриблинг заметно прибавил в изяществе. Но самое главное не это. В FIFA 20 появился новый режим «VOLTA Football». Это уличный футбол с нетрадиционными правилами — можно играть три на три, четыре на четыре или пять на пять. Ну что же, давно ждали!