Supermassive Games

30 августа на PC, PS4 и Xbox One вышел интерактивный триллер The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Его разработала британская студия Supermassive Games, известная по хоррору «Дожить до рассвета». Это первая часть масштабной антологии, в которую должны войти восемь жутких историй, авторы планируют выпускать новые игры примерно раз в полгода. Мы прошли первую из них и теперь рассказываем, чего можно ожидать от The Dark Pictures Anthology.

Man of Medan — это четырехчасовой интерактивный фильм ужасов, в котором игроки по очереди управляют пятью героями. Сюжет частично основан на реальной истории грузового теплохода , чей экипаж якобы в полном составе погиб при загадочных обстоятельствах.

Игроки оказываются в роли друзей-дайверов, которых пираты взяли в плен и притащили на дрейфующий в океане военный корабль. В лучших традициях хорроров на судне творится необъяснимое: на каждом шагу герои натыкаются на высохшие трупы; всем то и дело мерещатся привидения и гадости вроде хлещущей из унитаза крови.

Сюжетный трейлер игры PlayStation

Задача игрока — исследовать проржавевший корабль и спасти всех незадачливых друзей от призраков и разбушевавшихся разбойников. Как и в других интерактивных фильмах, в Man of Medan нужно быстро принимать решения и вовремя нажимать высвечивающиеся на экране кнопки. Действия игроков напрямую влияют на развитие сюжета. Стоит ли рисковать и пытаться освободить друзей, если их караулят вооруженные противники? Вдруг убьют! А что делать с рыщущим по коридорам призраком? Напасть, спрятаться или, может, просто убежать?

Ошибки могут привести к гибели персонажей или безрадостному финалу. Ровно в этом, пожалуй, и заключается самая сильная сторона интерактивного кино. Обычные фильмы и сериалы — это герметичные произведения, в которых сюжет продиктован сценаристом и режиссером. Там от зрителей ничего не зависит, им остается только наслаждаться произведением.

В The Dark Pictures Anthology авторы только задают общее направление сюжета, но его ход определяют зрители. В каком-то смысле они сами становятся соавторами сценария. Кроме того, в интерактивном триллере всегда есть ощущение сопричастности и ответственности за свои действия. Персонажи чаще всего умирают не по велению сценариста, а из-за невнимательности или недостаточной ловкости игрока. Это значит, что от решения даже самых незначительных вопросов зависят судьбы и жизни героев.

Вот почему «Дожить до рассвета», «Detroit: Стать человеком», Man of Medan и другие интерактивные фильмы лучше всего проходить в компании друзей. Это в первую очередь совместные переживания, которыми хочется делиться — всегда очень приятно наблюдать, как приятели паникуют, нервничают и кричат на телевизор.

К тому же, в The Dark Pictures Anthology идею совместного прохождения вывели на новый уровень. Во-первых, в нее можно играть с другом по сети. Во-вторых, создатели ввели специальный режим «Ночь кино»: рассаживаете друзей на диване, распределяете персонажей — и отправляетесь в четырехчасовое приключение. Man of Medan сама будет подсказывать, когда нужно передать управление другому игроку.

Но не ждите от Man of Medan слишком многого. Предыдущая игра авторов — «Дожить до рассвета» — удивляла неожиданными сюжетными поворотами, заскучать было невозможно. Персонажи в ней были предельно стереотипными, зато яркими и понятными: всеобщий любимчик, прилежная ученица или раздражающая героиня, от которой хотелось побыстрее избавиться.

К тому же, игроки постоянно оказывались в самых незавидных ситуациях. Только представьте: циркулярная пила направляется на двух плененных героев. Нужно выбрать, кого из них спасти — те кричат и плачут, глядя на приближающуюся опасность. И ведь оба вызывают симпатию, так кого выбрать? Времени на размышления нет! В такие моменты трудно сдержать эмоции.

К сожалению, Man of Medan проигрывает своей предшественнице буквально по всем пунктам. Сюжетный поворот тут ровно один, его можно угадать в первые 20 минут — авторы слишком явно намекают на то, что действительно творится на корабле. Герои — приятные, но не слишком выразительные, тут не от кого беситься, не к кому привязываться. Ситуации, в которых оказываются персонажи, совсем не такие запоминающиеся, как в «Дожить до рассвета» или даже в «Detroit: Стать человеком». По сути это однообразные прятки на корабле. В них нет ничего такого, что можно было вспомнить спустя годы.

В целом Man of Medan выглядит как игра, которую можно купить на распродаже где-нибудь под Новый год. И не столько ради сюжета, сколько ради возможности устроить ночь интерактивного кино. В конце концов, слоняться по кораблю-призраку и убегать от пиратов — это все еще весело и иногда по-настоящему страшно. Другое дело, что все это могло быть интереснее. Надеемся, вторая часть антологии получится более увлекательной.

Максим Иванов