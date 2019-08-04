Хоррор о корабле-призраке, фантастический боевик от авторов Max Payne и классическая World of Warcraft «Медуза» выбрала главные видеоигры августа

Remnant: From The Ashes

Для кого: для тех, кто не устал стрелять в монстров

Дата выхода: 20 августа на PC, PS4 и Xbox One

PlayStation

Бойкий шутер, явно рассчитанный на дружную компанию из трех человек (но можно проходить и одному). Игроки будут вместе зачищать уровни от монстров из параллельного измерения, подбирать и улучшать экипировку, сражаться с боссами и постепенно прокачиваться. Карты генерируются случайным образом, так что локации не должны слишком быстро надоесть. Остальное зависит от того, насколько весело в Remnant стрелять.