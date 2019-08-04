Хоррор о корабле-призраке, фантастический боевик от авторов Max Payne и классическая World of Warcraft «Медуза» выбрала главные видеоигры августа
Age of Wonders: Planetfall
Для кого: для стратегов, которым хочется покорить космос
Дата выхода: 6 августа на PC, PS4 и Xbox One
Научно-фантастическая стратегия, в которой игрокам предстоит с нуля отстроить планетарную империю. На выбор дается несколько рас — от кибернетических зомби до амазонок, скачущих верхом на динозаврах (да!). Все остальное звучит привычно, но все так же интригующе: правителю нужно договариваться с соседями (а иногда и завоевывать их), исследовать планеты, сражаться с захватчиками и развивать свое государство — с помощью технологий или грубой силы.
Remnant: From The Ashes
Для кого: для тех, кто не устал стрелять в монстров
Дата выхода: 20 августа на PC, PS4 и Xbox One
Бойкий шутер, явно рассчитанный на дружную компанию из трех человек (но можно проходить и одному). Игроки будут вместе зачищать уровни от монстров из параллельного измерения, подбирать и улучшать экипировку, сражаться с боссами и постепенно прокачиваться. Карты генерируются случайным образом, так что локации не должны слишком быстро надоесть. Остальное зависит от того, насколько весело в Remnant стрелять.
Control
Для кого: для фанатов «Секретных материалов»
Дата выхода: 27 августа на PC, PS4 и Xbox One
Новый фантастический боевик финской студии Remedy — авторов самых заметных экшенов последних 18 лет (в их послужном списке нуарная Max Payne, жутковатая Alan Wake и экспериментальная Quantum Break).
Control расскажет о спецагенте по имени Джесси Фейденс, которую внезапно назначили новым главой ФБК — только не Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а Федерального Бюро Контроля. По сути, это сильно разросшийся отдел «Секретных материалов», офис которого расположился прямо на Манхэттене. Разумеется, Бюро по всем канонам современной фантастики тайно ставит жуткие эксперименты и взаимодействует с потусторонними силами.
Главной героине подвластны телекинез и левитация, а еще она умеет подчинять врагов своей воле. Действие игры проходит в штаб-квартире ФБК — она напоминает Отдел тайн из «Гарри Поттера». Фейденс предстоит пробраться через лабиринты то и дело меняющегося здания ФБК и разделаться с Шипящими — загадочной силой, подчинившей себе ее сослуживцев.
Ancestors: The Humankind Odyssey
Для кого: для развитых
Дата выхода: 27 августа на PC
Экспериментальная инди-игра студии Патриса Дезиле — креативного директора самых первых (и, вероятно, лучших) выпусков Assassinʼs Creed. Ancestors в каком-то смысле тоже посвящена истории, но гораздо более ранней — это интерактивный рассказ об эволюции человека.
Игрокам придется выживать в суровой доисторической Африке: искать пропитание, лечиться, охотиться, спасаться от хищников и, самое главное, развиваться. Важный момент: смерть главного героя необратима. После каждой гибели управление переключается на другого члена вашего клана.
World of Warcraft: Classic
Для кого: для тех, кто скучает по старой WoW
Дата выхода: 27 августа на PC
World of Warcraft, самой известной (и уж точно самой любимой) онлайновой ролевой игре в мире, в этом году исполнится 15 лет. За это время WoW сколотила армию преданных фанатов, стала неотрицаемым культурным феноменом и очень, очень сильно изменилась. Настолько, что у игры появились фанаты, считающие, что современная World of Warcraft — уже не та, а вот тогда, в 2004-м, все было как надо.
Специально для них разработчики выпускают классическую версию WoW. Это, конечно, отличная возможность собрать старых друзей и вспомнить, ради чего прогуливались уроки в школе или пары в университете. В World of Warcraft Classic не будет контента из дополнений, а максимальный уровень героя снизили со 120-го до 60-го.
Blair Witch
Для кого: для бесстрашных
Дата выхода: 30 августа на PC и Xbox One
Хоррор от первого лица по мотивам классического псевдодокументального фильма ужасов «Ведьма из Блэр». Все атрибуты вроде бы на месте: бывший полицейский в поисках пропавшего мальчика бродит по лесу с видеокамерой, натыкается на различную нечисть и медленно, но верно теряет рассудок. Blair Witch выглядит как все игровые хорроры последних лет, от Outlast до Layers of Fear, но это даже ничего — в конце концов, все как всегда решит исполнение. Надеемся, будет страшно.
The Dark Pictures: Man Of Medan
Для кого: для любителей интерактивного кино
Дата выхода: 30 августа на PC, PS4 и Xbox One
Интерактивный фильм ужасов, разработанный авторами великолепного хоррора «Дожить до рассвета. В одной из главных ролей — канадец Шон Эшмор («Люди Икс»). Если в «Дожить до рассвета» американские подростки отбивались от чудовищ в загородном доме и его окрестностях, то в Man of Medan главные герои попытаются спастись с затонувшего корабля-призрака.
Героями управляете вы и ваши друзья (появился режим совместной игры — как на одном экране, так и по сети). А значит, судьба персонажей напрямую зависит от ваших действий. В конце концов, некоторые ключевые герои могут умереть задолго до финала.