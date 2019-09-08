Оксимирон, Игги Поп, Bat For Lashes, Билли Айлиш, Пост Мэлоун, Монеточка и Алена Швец «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Игги Поп «Sonali»

Такой работы — созерцательной, тягучей и нуарной — от 72-летнего «крестного отца панка» явно никто не ожидал. Альбом «Free», который сочинялся на отдыхе от изматывающих гастролей, то и дело срывается с классического рока то в джаз, то в эмбиент, а сам Игги Поп часто предпочитает пению простое проговаривание текстов. Также вразнобой в песнях появляются непредвиденные духовые, но это лишь украшает запись. Идеальная пластинка для осени.