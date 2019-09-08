Оксимирон, Игги Поп, Bat For Lashes, Билли Айлиш, Пост Мэлоун, Монеточка и Алена Швец «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: Оксимирон собрался баттлиться, Билли Айлиш зовет на забастовку, Пост Мэлоун возомнил себя средневековым рыцарем, а Алена Швец поет про одуванчики. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Оксимирон «В долгий путь»
Все выглядит так, будто Мирон Федоров начинает с чистого листа новый этап в карьере и вновь встряхивает игру. В конце августа рэпер неожиданно покинул лейбл Booking Machine, а следом еще более внезапно выпустил трек для участия в 17-м независимом баттле сайта hip-hop.ru — чего не делал целых 10 лет. За Оксимироном заявки на турнир принялись подавать и другие звезды, например, Леван Горозия и Слава КПСС. Что-то будет!
Игги Поп «Sonali»
Такой работы — созерцательной, тягучей и нуарной — от 72-летнего «крестного отца панка» явно никто не ожидал. Альбом «Free», который сочинялся на отдыхе от изматывающих гастролей, то и дело срывается с классического рока то в джаз, то в эмбиент, а сам Игги Поп часто предпочитает пению простое проговаривание текстов. Также вразнобой в песнях появляются непредвиденные духовые, но это лишь украшает запись. Идеальная пластинка для осени.
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Bat For Lashes «The Hunger»
Долгожданный пятый альбом Наташи Хан целиком вдохновлен и посвящен 1980-м. Здесь нет прямых цитат, но звук и атмосфера подобраны и воссозданы настолько скрупулезно и точно, что в памяти моментально всплывают самые приятные ассоциации из культовых фантастических фильмов и легендарных пластинок той поры. В дискографии Bat For Lashes плохих записей еще не было. Этот альбом не стал исключением.
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Билли Айлиш «All the good girls go to hell»
Главная молодая поп-звезда 2019 года закрепляет свой успех привычно мрачным эпатажным клипом — Билли в роли падшего ангела, измазанного мазутом, устало бредет по дороге, пока весь мир вокруг нее полыхает. В описании к ролику певица призывает присоединиться к глобальной забастовке против изменений климата, которую устраивает шведская школьница Грета Тунберг в дни климатического саммита ООН в конце сентября.
Пост Мэлоун «Circles»
Третий студийный альбом Остина Ричарда Поста уже записали в главные музыкальные блокбастеры нынешней осени. На «Hollywoodʼs Bleeding» как всегда много приглашенных гостей (из неожиданных разве что Оззи Осборн!) и стопроцентно выверенный рафинированный поп-рэп, в равной степени навевающий веселье и зевоту. В центральном хите пластинки Пост Мэлоун предстает вальяжным средневековым рыцарем, идущим по пятам полуведьмы-полурапунцель.
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«Пасош» «Испуганный еж»
Пикник у реки, заплыв на байдарках и панк-концерт на парковке торгового центра — идеальный выходной в представлении участников московской группы «Пасош», под бойкий и привязчивый рефрен «Мне всегда всего было мало» с одного из лучших гитарных альбомов года.
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Монеточка «Нет монет»
Еще один суперхит с «Раскрасок для взрослых» наконец-то обзавелся клипом. Событие хоть и запоздалое, но важное, что доказывают цифры просмотров. Хотя без построчной экранизации текста песни, конечно, можно было обойтись.
SunSay «Пари»
Сооснователь 5'Nizza, SunSay и «Качевников» Андрей Запорожец отметил 40-летие выпуском клипа, который он самостоятельно снял с друзьями на Бали за 16 часов. Это по традиции лучистый, нарядный и душеполезный фанк — музыка, которая гарантированно, как в песне и поется, «унесет за горизонт».
King Princess «Ainʼt Together»
Каждый новый сингл 20-летней Микаэлы Строс еще сильнее раззадоривает ожидание ее дебютного альбома «Cheap Queen», который выйдет в конце октября. На треке «Ainʼt Together» ей на барабанах подыгрывает Джошуа Тилман, он же Father John Misty.
Алена Швец «Одуванчик»
Алена Швец — восходящая звезда родом из Челябинска из генерации молодых девушек с гитарой, пестуемых питерским лейблом «Холодные звуки» (среди них также Нонконформистка, Маяк и Мусор) и клубом «Ионотека». За полтора года Алена выпустила уже три альбома, как минимум один вирусный клип и собрала внушительный паблик в ВК, хотя еще недавно выступала на улицах. В песнях Алены Швец, несмотря на подростковую шероховатость, много легкости, иронии и таланта. Молодая шпана в действии!
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