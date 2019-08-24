Оксимирон объявил об уходе из лейбла Booking Machine и намекнул на отказ от исполнения старых песен

Рэпер Оксимирон объявил об уходе с поста исполнительного директора лейбла Booking Machine, он также не будет сотрудничать с BM как артист. Об этом исполнитель сказал со сцены Booking Machine Festival.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — сказал Оксимирон. Он добавил по поводу своих треков: «Делаем сегодня такую ретроспективу и закрываем программу. Есть шанс, что вы слушаете это вместе в последний раз».

Оксимирон сотрудничал с Booking Machine с 2012 года, а в 2017 году стал исполнительным директором.