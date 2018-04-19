«Зачем ты вытащил меня из комы? Я же на пенсии»: Оксимирон и Локимин выпустили трек «Горсвет»

Оксимирон выпустил трек «Горсвет», записанный совместно с Локимином. Это первый релиз рэпера за полгода.

Первый куплет в новом треке поет Оксимирон. Рэпер отмечает, что он «MC на пенсии» и «в этом пансионате самый престарелый». Во втором куплете Локимин упоминает Антона Городецкого и Гесера — героев фильма «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, работавших в организации «Горсвет».

Осторожно: в «Горсвете» звучит нецензурная лексика. Если для вас это неприемлемо, лучше послушайте, как 11-летний мальчик спел в магазине Walmart.

Оксимирон не выпускал новых треков с сентября 2017 года, когда у него вышла сольная песня «Биполярочка» и несколько совместных композиций: «Fata Morgana» с Маркулом и «Пора возвращаться домой» с группой Би-2.