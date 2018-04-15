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11-летний мальчик спел в супермаркете Walmart. И его позвали выступать на фестивале Coachella!

Meduza
09:52, 15 апреля 2018

Одиннадцатилетний Мейсон Рэмси из Иллинойса спел в одном из супермаркетов Walmart «Lovesick Blues» кантри-музыканта Хэнка Уильямса с элементами йодля — тирольского горлового пения.

Видео с выступлением Рэмси стало популярным (почти два миллиона просмотров в канале ViralHog на ютьюбе на 15 апреля), а сам он стал мемом.

Boy Sings Out in Walmart || ViralHog
ViralHog

Появились шутливые предположения, что Рэмси нужно устроить тур по супермаркетам Walmart. В сети супермаркетов не упустили возможность воспользоваться популярностью Рэмси и организовали его концерт в одном из магазинов.

Рэмси также стал гостем телешоу Эллен Дедженерес, а затем и выступил на одном из крупнейших в мире музыкальных фестивалей Coachella.

На фестивале он познакомился с Джастином Бибером и сделал с ним совместное селфи.

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