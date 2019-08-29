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Грета Тунберг пересекла Атлантику под парусом, чтобы выступить на саммите ООН по изменению климата
1 минута
11:30, 29 августа 2019
Шведская школьница Грета Тунберг, которая борется с изменениями климата, приплыла в Нью-Йорк. Тунберг отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США на парусной яхте. Путь занял две недели. Тунберг примет участие в саммит ООН по изменению климата, который пройдет во второй половине сентября в США и Чили. Как потом она будет добираться домой в Швецию, пока неизвестно. Тунберг получила всемирную известность в 2018 году, когда объявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не выполнят условия Парижского соглашения по климату. Идею «школьной забастовки» поддержали ученики во многих странах. Тунберг
выдвинута на соискание
Нобелевской премии мира за 2019 год.
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