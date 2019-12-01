Космическая сага о лучшем воине Земли, стратегия от автора X-Com и интерактивный триллер об угнетении андроидов «Медуза» выбрала главные игры декабря
Halo: The Master Chief Collection
Для кого: для фанатов фантастики
Дата выхода: 3 декабря на PC (уже вышла на Xbox One)
Halo — один из важнейших шутеров, который в свое время перевернул представления о жанре. Это драматичная космическая сага, в которой главный герой — закаленный войной с пришельцами Мастер Чиф — путешествует по далеким мирам и сражается с врагами, угрожающими человечеству.
Особенность Halo — в увлекательных боях, которые каждый раз проходят по-новому. Тут сообразительные враги, они умны и не дают заскучать — понимают, когда нужно встать за пулемет или запрыгнуть в джип. The Master Chief Collection включает шесть игр вселенной Halo с улучшенной графикой. Если вам всегда были интересны приключения мастера Чифа, а Xbox покупать не хотелось, стоит обратить внимание на версию для ПК.
Phoenix Point
Для кого: для любителей пошаговых стратегий
Дата выхода: 3 декабря на PC
Новая стратегия британского геймдизайнера Джулиана Голлопа — одного из создателей серии X-Com. Сейчас Голлоп возглавляет болгарскую студию Snapshot Games. Последние годы он вместе со своей командой разрабатывал Phoenix Point — «духовного наследника» старых выпусков X-Com. Игроки будут управлять отрядом солдат, сражающихся с враждебными инопланетянами. Бои проходят в пошаговом режиме, как и в X-Com, на любое действие солдат тратит специальные очки, количество которых ограничено на раунд. В Phoenix Point добавили реалистичную баллистику, также тут есть бои с боссами и система мутаций противников (пришельцы могут превратиться в более грозного противника прямо на поле боя!).
Arise: A Simple Story
Для кого: для тех, кто любит головоломки и трогательные истории
Дата выхода: 3 декабря на PC, PS4 и Xbox One
Arise: A Simple Story начинается со смерти главного героя. Ему предстоит проделать длинный путь сквозь собственные воспоминания. Arise состоит из головоломок, завязанных на управлении временем — его можно проматывать вперед и назад (в конце концов, это же воспоминания!). Например, на одном из уровней нужно перемотать время так, чтобы бревно превратилось в импровизированный мост. Тогда герой сможет перебраться на другую сторону ущелья и продолжить свое путешествие. Журналисты уже поиграли в раннюю версию игры и остались довольны. Arise: A Simple Story показалась им увлекательной и обаятельной.
Darksiders Genesis
Для кого: для тех, кто хочет наказать чертей
Дата выхода: 5 декабря на PC
Спин-офф серии Darksiders, в которой всадники Апокалипсиса свирепо сражаются с ордами демонов. Genesis резко отличается от своих предшественников — тут изометрическая камера, да и в целом она больше напоминает Diablo. Главные герои игры, Война и Раздор, продираются сквозь бесконечные волны врагов. Противников можно выкашивать с помощью пистолетов и оружия ближнего боя (иногда для эффектной расправы даже не нужно слезать с лошади, на которой персонажи передвигаются по уровням). В Genesis присутствует режим совместного прохождения, так что при желании можно позвать друга — и наказывать прихвостней Люцифера вдвоем.
Detroit: Become Human
Для кого: для любителей интерактивных фильмов
Дата выхода: 12 декабря на PC (уже вышла на PS4)
Очередное интерактивное кино французского геймдизайнера Дэвида Кейджа выходит на компьютерах (в Heavy Rain и «За гранью: Две души» также уже можно поиграть на ПК).
«Detroit: Стать человеком» — это история о предрассудках, рабстве и дискриминации. В центре сюжета — разумные человекоподобные андроиды, которых винят в том, что они лишают людей работы и требуют равных прав. Detroit кому-то может показаться слишком шаблонной и поверхностной, но игра отлично поставлена — от нее просто не оторваться. Тем более вас постоянно подталкивают к принятию решений, формирующих общий сюжет и финал истории. Это неплохой способ провести один-два вечера в компании друзей, которым можно по очереди передавать управление.
И это все?!
Да, декабрь — месяц игрового затишья. Поэтому если вы не нашли для себя ничего интересного, посмотрите на другие игры, о которых «Медуза» писала в 2019 году.
Фото в анонсе: Quantic Dream