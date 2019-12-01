Космическая сага о лучшем воине Земли, стратегия от автора X-Com и интерактивный триллер об угнетении андроидов «Медуза» выбрала главные игры декабря

Halo: The Master Chief Collection

Для кого: для фанатов фантастики

Дата выхода: 3 декабря на PC (уже вышла на Xbox One)

HALO

Halo — один из важнейших шутеров, который в свое время перевернул представления о жанре. Это драматичная космическая сага, в которой главный герой — закаленный войной с пришельцами Мастер Чиф — путешествует по далеким мирам и сражается с врагами, угрожающими человечеству.

Особенность Halo — в увлекательных боях, которые каждый раз проходят по-новому. Тут сообразительные враги, они умны и не дают заскучать — понимают, когда нужно встать за пулемет или запрыгнуть в джип. The Master Chief Collection включает шесть игр вселенной Halo с улучшенной графикой. Если вам всегда были интересны приключения мастера Чифа, а Xbox покупать не хотелось, стоит обратить внимание на версию для ПК.