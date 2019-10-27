King Princess, Канье, Коэн, Coldplay и XXXTentacion «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): король Иисус от Канье и дешевая королева от King Princess, возвращение Coldplay, посмертные треки Леонарда Коэна и XXXTentacion, а также импровизированные оркестры под руководством Антона Маскелиаде и Джоша Хомми. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
King Princess «Hit The Back»
Беззаботные танцы и лиричные гимны во славу ЛГБТ и квиров от 20-летней дебютантки Микаэлы Строс. Поп-пластинка года, если бы не Билли Айлиш.
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Канье Уэст «Closed On Sunday»
Канье разом научился продавать кроссовки и петь госпелы — и наконец обрел душевное спокойствие. Но что делать тем, кто помнит его как рэпера?!
Слушать альбом «Jesus Is King» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Coldplay «Orphans»
Четверо жизнерадостных британских мультимиллионеров вдохновенно поют о сиротах, погибших в сирийских бомбардировках. Полнейший диссонанс.
XXXTentacion «Hearteater»
Эпатажный клип на ужасно милую песню покойного рэпера — в нем окровавленная девушка Джасея (при жизни XXXTentacion ее избивал) поедает сердца людей.
Леонард Коэн «Happens to the Heart»
Прощальный шедевр от великого канадца. Незавершенные черновики Коэна доделали в студии именитые музыканты под руководством его сына Адама.
BrainStorm и «Сансара» «К осени»
Еще один хит «Сансары», как это с группой случается, зажил собственной жизнью. Кавер-версию BrainStorm также хотят перевести на английский.
Слушать альбом «The Best of Сансара, part 2» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Mura Masa «No Hope Generation»
Пафосный манифест от «голоса поколения»? Британский электронщик выдает веселую панк-безнадегу, под которую хочется рубиться на танцполе.
Фрэнсис Кинлан «Rare Thing»
Hop Along — одна из самых изобретательных и мелодичных инди-групп Америки прямо сейчас. Их вокалистка убедительно доказывает это и сольно.
Soft Blade «A Thousand Years Old Jam»
Любопытный эксперимент: 12 случайных музыкантов встретились летом в Подмосковье и за две недели записали альбом. Курировал Антон Маскелиаде.
Слушать альбом «ИМИ. Резиденция 2019» целиком: все платформы
Desert Sessions «Crucifire»
Похожие спонтанные записи с друзьями лидер QOTSA Джош Хомми практиковал в Калифорнии еще в 1990-е. Спустя 16 лет проект возродился. Рок! 🤟
Слушать альбом «Desert Sessions Vol. 11 & 12» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»