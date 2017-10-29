Как научить ребенка делать домашние задания (и не разругаться в процессе) Советуют психологи и педагоги

Старайтесь дать ребенку больше самостоятельности. Иначе получится, что в первом классе он еще не может принимать решения, потому что слишком мал, во втором тоже, а к восьмому окажется, что у него нет такого опыта и он этого совершенно не умеет. К тому же родители не должны заменять собой учителя — иначе дети не будут ничего слушать в классе, надеясь, что вы им потом все перескажете. Это особенно часто случается у детей, испытывающих нехватку родительского внимания: для них совместная подготовка домашнего задания — это повод провести время вместе с мамой или папой. В итоге ребенок зря просиживает время в школе, а родители вместо общения делают с ним уроки. Куда важнее потратить это время на совместные занятия, не связанные с учебой (прогулки, настольные игры, походы в кино, что угодно).