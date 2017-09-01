За что мы ненавидим школу? Объясняем на гифках со школьниками

Учителя, кажется, 50 лет назад зашли в школу и с тех пор из нее никогда не выходили. Такое ощущение, что связь с реальностью у них давно потеряна и они не знают, что изобрели Google, а ученики легко и быстро могут проверить, что учитель ошибся.