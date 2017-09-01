истории
За что мы ненавидим школу? Объясняем на гифках со школьниками
Начался школьный сезон, а значит, миллионы детей по утрам снова будут идти в школу. Сотрудники «Медузы» вспомнили 11 лет своей жизни — и это вызвало бурю воспоминаний. Цензурную часть мы решили опубликовать.
В школу надо просыпаться по будильнику. И не просто по будильнику, а в какое-то нечеловеческое время. Кто это придумал?! Зато все хорошо помнят звук лопаты по асфальту, когда дворник зимой в 7 утра снег соскребает! Брр!
Большую часть учебного года ты идешь в школу, пока еще темно. А возвращаешься из школы, когда уже темно.
В школе постоянно хочется есть. Даже если ты взял с собой бутерброды и яблоко — ты съедаешь их на первой перемене. А все остальное время — знаете что? Постоянно хочется есть!!!
Сменка! Тут даже не надо ничего объяснять. Ты тащишь с собой эту сменку, засовываешь обтекающие ботинки или сапоги в пакет. Это тяжело, грязно, это ТУПО!
Непонятно, откуда берут физкультурников. Такое ощущение, что им в голову никогда не приходила никакая мысль. А все время звучит дикий свисток, и они пытаются его перекричать!
Хочется уже встретиться лицом к лицу с учителями, которые первыми произнесли фразы «Встать надо, когда учитель входит», «Звонок звенит для учителя», «А голову ты дома не забыл?». ААААА!!!
11 лет тебя держат в напряжении из-за оценок. Их все время надо получить: двойку исправить, тройку заслужить, до четверки дотянуть, а на пятерку — натянуть.
И почему-то всю начальную школу надо учить наизусть ужасно тупые стихи:
Я портрет нарисовала,
Постаралась от души.
От старания сломала
Все свои карандаши.
И коричневый, и синий,
И оранжевый сломала…
Все равно портрет красивый —
Потому что это — мама!
Непонятно, кто, зачем и когда сказал учителям, что их задача не учить, а поучать. И с тех пор они постоянно заняты только этим: «Борисов, будешь так учиться — дворником станешь!», «Сулейманов, выйди и войди как положено».
Интересно, люди, которые готовят еду в школьных столовых, — они сами ее ели когда-нибудь? А чай этот они пили из протухшей заварки с протухшим кипятком?
По-настоящему ценное умение, вынесенное из школы, — умение не ходить в туалет в определенные часы по желанию. Потому что в этих туалетах нет ни кабинок, ни туалетной бумаги. Что, кстати, доказывает, что учителя все-таки роботы и явно никогда такой потребности не испытывают.
Мел! В советское время им можно было хотя бы восполнять недостаток кальция. А сейчас? Он крошится, все руки белые, вся одежда в меловой крошке. Да еще и стирать с доски надо — мокрой, склизкой, мерзкой тряпкой!
11 лет! Ну правда, 11 лет?! Да это все можно выучить за три года! Почему надо столько времени тратить на знания, которые тебе совершенно не нужны, — бензольные кольца и амперы! Да кто их потом помнит?!
Учителя, кажется, 50 лет назад зашли в школу и с тех пор из нее никогда не выходили. Такое ощущение, что связь с реальностью у них давно потеряна и они не знают, что изобрели Google, а ученики легко и быстро могут проверить, что учитель ошибся.
Вместо того чтобы любить свою науку и расширять кругозор, заражать интересом и какая там еще есть миссия у учителей — в старшем классе учителя начинают натаскивать всех на ЕГЭ, как будто это хоть кому-то добавит знаний и интереса. Простая тренировка на определенный вид теста и постоянный страх этих трех букв — не самое интересное времяпрепровождение для подростков.
И главное. Почему надо уметь подниматься по канату?!