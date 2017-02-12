Как помочь ребенку полюбить школьные предметы Классные сайты для детей и их родителей

Чтобы научить ребенка всему, чему хочется, школы часто недостаточно. Одни родители переживают, что дети не читают. Другие — что школьный кружок информатики начинается слишком поздно. Третьи ищут репетитора по русскому, чтобы натаскать перед экзаменом. Перекраивать всю жизнь — свою и ребенка — совершенно необязательно: множество полезных курсов можно пройти онлайн, узнать о новых книгах для детей разного возраста можно через паблики, повторять упражнения по русскому — на нескучных сайтах, сделанных филологами и лингвистами. По просьбе «Медузы» журналистка и автор паблика «Дети как дети» Анна Красильщик выбрала самые полезные ссылки.

Чтение

Кажется, лучший способ увлечь детей чтением — читать им вслух или подсовывать что-то интересное. Узнавать об этом интересном, находить списки книг для разных возрастов и ориентироваться в потоке современной детской литературы — как переведенной, так и русскоязычной — можно из нескольких хороших источников. Например, на сайте писательницы и педагога Марины Аромштам Папмамбук собраны и подборки книг (что примечательно, обзоры «взрослой» литературы пишут сами подростки), и анонсы событий, связанных с книгами. Библиогид, который делает команда сотрудников Российской государственной детской библиотеки, — скорее энциклопедия всего, что выходит или вышло, с короткими писательскими биографиями и многочисленными тематическими подборками.

«Как Франц сделал маме сюрприз». Кристине Нёстлингер «Папмамбук» — Интернет-журнал для тех, кто читает детям

Следить за новинками можно просто по соцсетям хороших детских издательств — по сути это небольшие медиа, рассказывающие о книгах и литературных событиях. Ежемесячные обзоры всякого новья выходят на сайте Розовый жираф: и это не просто списки, а подробные рецензии, рассказывающие о писателях и их книгах. В разделе «Как жить с детьми» тоже много интересного, хоть и не имеющего прямого отношения к чтению: подборки интересных фактов о птицах (к выходу книги Ильи Колмановского «Почему птицы не летают») или рассказ о музее Метрополитен и Микеланджело (в связи с хитом «Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире»). А еще разговоры с разными хорошими людьми — от Алисы Гребенщиковой до Нюты Федермессер.

Подборки по возрастам, жанрам и темам можно найти в родственном «Жирафу» интернет-магазине «Букашки» — и, кажется, ничего удобнее пока не придумано. За разными хорошими книжными событиями можно следить в фейсбуке издательства «Самокат». Еще один полезнейший ресурс для родителей — блог переводчицы Натальи Медведь «Маленький читатель»: подборки по возрастам, наблюдения о вкусах читателей и обзоры разного нового.

Русский язык

Целая энциклопедия по школьному — да и не только школьному — русскому собрана на сайте «Русский на пять». Словари и справочники, упражнения, тесты, подготовка к ЕГЭ, всевозможные разборы — от фонетического до синтаксического — для школьников всех возрастов и даже родителей, которых предлагают обучить правильной речи.

Еще один хороший сайт, в основном, рассчитанный на детей, учащихся дома или не живущих в России, — Верные слова, сделанный филологами Татьяной Крыловой и Анной Левинзон. Что ценно: интересные упражнения — не устаревшие, как в школьном учебники, но апеллирующие к современному устройству мира, со смешными и милыми персонажами, среди которых учитель Михаил Юрьевич, морская свинка с грязными лапами и шумные, как в жизни, дети вместо неправдоподобных отличников из прописей. Курсы и игры удобно делятся по возрастам (от 7 до 10 лет, от 10 до 13, от 13 до 16), и проходить их можно без участия родителей. Подписка стоит от 490 рублей за курс.

Дино-олимпиада 2017. Видео-приглашение Степана Савельева! Учи.ру

Бесплатно можно протестировать свои знания на сайте Русский с Пушкиным. Тут собраны олимпиады для учеников младшей школы, подготовленные сотрудниками Института русского языка и сайта Uchi.ru (логины и пароли от которого выдают почти в любой школе).

Биология и география

Дети и наука — канал на YouTube для школьников, запущенный одноименным фондом. Университетские преподаватели и хорошие школьные учителя доступно объясняют то, что придется учить к ЕГЭ, рассказывают о том, чего нет в программе, или о том, что в программе есть, но подается крайне неудачно. Например, замечательный курс Романа Соловьева «Окружающий мир» в отличие от унылого школьного предмета можно смело показывать даже тем детям, кто природой совершенно не интересуется. Все это с симпатичной анимацией и нераздражающей музыкой.

2. Чем живое отличается от неживого. Часть 1 CHILDRENscience

Своего рода продолжение для более взрослых школьников — курс географии, записанный кафедрой географии школы «Интеллектуал». Лекции про подводную и медицинскую географию, про горы и космические снимки, про Китай и Японию читают учителя, университетские преподаватели и ученые. Тоже про географию, а заодно про биологию — карта звуков нашего мира, по которой можно передвигаться, как по Google Earth. Записывали звуки ученые-энтузиасты из Исландии, Австралии, Мексики, Великобритании и других стран.

Можно послушать, как квакают лягушки в Нигере, или рев горбатого кита у берегов Доминиканской республики, или пение сибирского соловья-красношейки, а потом создать из всего этого собственный плейлист.

Математика

На все том же Uchi.ru математические и логические задания разной степени сложности для школьников разного возраста устроены жутко увлекательно — настолько, что летом дети требуют позаниматься математикой; школьные задания быстро заканчиваются и приходится покупать дополнительные задания. Другой хороший вариант — бесплатный математический онлайн-кружок при санкт-петербургском физико-математическом лицее № 30. Каждую пятницу ученики младшей школы скачивают очередную порцию задач и решают их на протяжении следующей недели и получают баллы. Что особенно ценно, родителей в процесс просят не вмешиваться. Математика дома — проект Александры Козинцевой, выпускницы питерского мехмата и аспирантуры Университета Мэриленда. На сайте собрано множество математических игр для школьников и дошкольников. Подписка стоит 500 рублей или 10 долларов в месяц.

На сколько больше? Математика Дома

Информатика

На сайте Code собрано множество курсов для детей от 4 лет. Каждый курс длится 20 часов и учит основам программирования: те, у кого стало получаться, могут, например, попробовать программировать дроидов, персонажей Minecraft, диснеевских героев или создать свою собственную игру.

The Internet: Wires, Cables, & Wifi Code.org

Онлайн-платформу для учеников 1–4 классов Кодвартс сделала компания Redmadrobot, занимающаяся мобильными приложениями; при помощи психологов, учителей и гейм-дизайнеров. В «Кодвартсе» учат решать логические задачки, а также основам программирования, не делая упор на языки кодинга — создатели говорят, что пройдя курс, детям будет нетрудно освоить любой из них. Все это в увлекательной игровой форме.

На Informatics.mccme.ru, занимающемся дистанционной подготовкой по информатике, собраны не только авторские курсы и задачи, но и информация обо всех дополнительных занятиях, а также об олимпиадах и выездных школах. На образовательном портале Stepik есть курс «Введение в программирование», сделанный НИУ ВШЭ и Академией Яндекса: он бесплатный, подходит школьникам, а ведут занятия сотрудники Яндекса — живо и остроумно. Взрослых детей, которым интересно научиться фронтенду, можно отправить в HTML-академию, а «средних школьников» — на Питонтьютор, бесплатный курс программирования с нуля, названный в честь одноименного языка кодинга.

Сайты, которые пригодятся родителям

Главный ресурс про детей, их воспитание и образование — как школьное, так и любое другое, это Мел, и конкурентов у него в общем-то нет. Тут есть все, что нужно знать родителям, и все это почти всегда интересно читать: подборки, интервью, новости, полезные советы — в частности как подготовиться к ЕГЭ или выбрать репетитора. Существует также множество групп, где обсуждается альтернативное образование и дополнительные занятия. Там же всегда можно найти репетитора, узнать об уроках по скайпу и других возможностях, не имеющих отношения к традиционной школе.

В паблике Matemaris.School родители и учителя обсуждают всевозможные методики и подходы к образованию, организуют семинары и лекции. Тут же выкладывают полезные ссылки для подготовки к ВПР — всероссийским проверочным работам, которыми пытают учеников 4 классов; ссылки на скайп-уроки, онлайн-курсы и другие полезные вещи. Следить за событиями и записываться на них можно в здесь. О разном другом, не вписывающемся в стандарты, удобно узнавать из паблика Альтернативное образование в России: тут и анонсы лекций, курсов и уроков, контакты репетиторов, занимающихся по скайпу, и обсуждения разных школ и педагогических течений.